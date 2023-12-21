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SAÜ öğrencileri çocuklara ücretsiz ders veriyor

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde okuyan 18 kız öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilk ve ortaokula giden çocuklara ücretsiz ders veriyor. Proje sayesinde öğrencilerin mesleki gelişimleri desteklenirken, çocuklar da eğlenceli bir şekilde derslerini pekiştiriyor.

SAÜ öğrencileri çocuklara ücretsiz ders veriyor
21.12.2023 - 15:24,
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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim Fakültesinde okuyan 18 kız öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilk ve ortaokula giden çocuklara ücretsiz ders veriyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Hendek Kız Yurdu'nda, Çiftlik Mahallesi'ndeki çocuklara eğitim desteği sağlanması amacıyla "Gönüllü Öğretmenlik" projesi başlatıldı.

Projeye, yurtta kalan SAÜ Eğitim Fakültesi'nde okuyan 18 kız öğrenci de destek verdi. Gündüz kendi derslerine giren öğrenciler, akşamları yurdun bulunduğu mahalledeki ilk ve ortaokul öğrencilerine Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinde yardımcı oluyor.

Oyunlarla dersi eğlenceli hale getiren öğrenciler, proje sayesinde mesleki gelişimlerine de katkı sağlıyor.

Yurt Müdürü Sevda Ulutaş, AA muhabirine, proje kapsamında mahalledeki 45 çocuğa eğitim verildiğini, bu sayının zaman zaman 65'e kadar çıkabildiğini anlattı.

Çok kıymetli bir çalışma yapıldığını vurgulayan Ulutaş, "Gönüllü öğretmenlerimiz kendilerini geliştiriyorlar. Mahalledeki çocuklarımız da bundan olumlu şekilde istifade ediyor. Aileleri ve çocukları, aynı zamanda bizi de mutlu eden bir proje." diye konuştu.

"Onlar için burası bir nevi okul gibi"

Türkçe dersi veren SAÜ Eğitim Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Büşra Alkış, projenin çok yararlı olduğunu belirterek, "Çünkü staj gibi oluyor, bizim için çok katkısı var. Gündüz okuldalar, akşam da buradalar. Onlar için burası bir nevi okul gibi." dedi.

Çocukların severek geldiklerini ve dersin bitmesini istemediklerini ifade eden Alkış, okulda anlamadıkları konularda yardımcı olduklarını aktardı.

Kübra Tepe de proje sayesinde öğretmenliği tecrübe ettiğini, ders vermekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Matematik derslerine giren Sema Nur Çelebi ise konuları eğlenceli şekilde anlatmaya çalıştıklarına değinerek, "Okula ekstra katkı sağladığını düşünüyorum. Konular daha iyi pekişiyor. Meslekten önce hem iletişim becerilerimizi hem empati yeteneğimizi daha çok geliştiriyor. Bize staj gibi oluyor." ifadesini kullandı.

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Ayşe Nur Batıbey, "Gündüz okula gidiyoruz, akşam buraya geliyoruz. Okuldaki derslerimizi burada tazeliyoruz. Verilen dersler çok faydalı oluyor." şeklinde konuştu.

İlkokul öğrencisi Barış Temel hem ders yaptığını hem de arkadaşlarıyla eğlendiğini, kursun çok faydalı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Sakarya Üniversitesi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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