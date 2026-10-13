Savaş Hamarat'ın "Tanık" filmi, ödüllü senaryosuyla AKM'de ilk kez gösterildi - Son Dakika
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Savaş Hamarat'ın "Tanık" filmi, ödüllü senaryosuyla AKM'de ilk kez gösterildi

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Savaş Hamarat\'ın "Tanık" filmi, ödüllü senaryosuyla AKM\'de ilk kez gösterildi
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Savaş Hamarat'ın yazıp yönettiği "Tanık" kısa filmi, AKM'deki özel gösterimle ilk kez izleyiciyle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle çekilen ve senaryosu 9. AFSAD Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödül alan film, gerçek ve sorumluluk kavramlarını ele alıyor.

Savaş Hamarat'ın senaryosunu yazıp yönettiği "Tanık" kısa filmi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda düzenlenen özel gösterimle ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan filmin çekimleri bu yıl İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmin senaryosu, 9. AFSAD Uluslararası Kısa Film Festivali'nde "Senarist Bir Film Geliştirme Ödülü"ne layık görüldü.

Başrolünde genç oyuncu Kaan Alp Dayı'nın yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Sarp Aydınoğlu, Ruhi Sarı, Elif İnci, Günce Özev, Gülizar Demir, Turgut Bilkay, Hacı Mehmet Arslan ve Mehmet Avcu bulunuyor.

Tanıklığın yalnızca bir olaya şahit olmaktan ibaret olmadığını, kimi zaman insanın hayatı boyunca taşıyacağı vicdani bir yüke dönüşebileceğini anlatan film, gerçek, suçluluk, etik ve sorumluluk kavramlarını ele alıyor.

Bir ergenin tesadüfen kaydettiği kamera görüntüsü üzerinden ilerleyen yapım, gerçeklik ve şüphe arasındaki belirsiz alanlara odaklanıyor. Tanıklığın psikolojik etkilerini ve bir gencin kendisini yalnız, sıkışmış ve çaresiz hissettiği bir süreci merkezine alan film, izleyiciyi hakikat karşısındaki sorumluluğu üzerine düşünmeye davet ediyor.

Yapımcılığını Süleyman Civliz'in üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Batuhan Karadağoğlu yaptı.

Oyuncu Erkan Can ve Güven Kıraç'ın da katıldığı özel gösterimin ardından film ekibi söyleşi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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