Savaş Mağduru Kadınlar, Savaşların Son Bulmasını İstedi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Savaş coğrafyasında kadın olmak" temalı söyleşiye farklı ülkelerden katılan savaş mağduru kadınlar, yaşadıkları acıları anlatarak savaşların son bulması çağrısında bulundu.
Ümraniye Belediyesince, Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye, ülkelerindeki savaşlarda yakın aile bireylerini kaybeden Filistinli Dua Alamoudi, Doğu Türkistanlı Münevver Özuygur, Bosna Hersekli Fadila Efendic ile Ukraynalı Olena Ivashchenko konuşmacı olarak katıldı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'teki saldırısında, Filistin'de yeğenlerinin hayatını kaybettiğini ve evlerinin yıkıldığını anlatan Alamoudi, Filistin'in özgürlüğüne kavuşmasını, özgürlük namazının Mescidi Aksa'da kılınmasını diledi.
Bosna Hersek'te, Sırp saldırılarında kocası ve 19 yaşındaki oğlu öldürülen Efendic de yaşadığı acıların ardından geriye kalan kızı için mücadelesini sürdürdüğünü anlattı. Efendic, özgürlüğün ve hürriyetin kıymetinin bilinmesi gerektiğini kaydetti.
Uzun yıllardır Çin baskısı altında zulüm yaşadıklarını anlatan Doğu Türkistanlı Özuygur ise babası başta olmak üzere, ailesinden çok sayıda kişinin Çin esaretinde hayatını kaybettiğini, birçoğunun da hapishanelerde tutulduğunu anlattı.
Rusya savaşında annesini kaybeden Ukraynalı Ivashchenko da Türk halkının kendilerine her zaman iyi davrandığını vurgulayarak savaşta en çok mağdur edilenlerin, çocuklar ve kadınlar olduğunu söyledi. Ivashchenko, savaşın bir an önce son bulması temennisinde bulundu.
Mesut Özdemir: "Filistin'de öldürmeler, zulümler devam ediyor"
Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, sevinç ve mutluluk içerisinde kadınlara yakışan, onları tebessüm ettirecek ve hoşça vakit geçirecekleri güzel programlar yapmayı amaçladıklarını ancak yaşanan savaşlara da dikkati çekmek için bu programı düzenlediklerini dile getirdi.
Bunların son örneğinin Filistin'de yaşanmaya devam ettiğini kaydeden Özdemir, "Yüz yıldır dünya çok büyük felaketler yaşadı ama Filistin'de haksızlığın boyutu o kadar büyük ve o kadar haksız ki, o kadar acımasız ki, bütün dünya çok güçlü bir şekilde buna tepki verdi, 'Artık bitsin.' dedi. Buna rağmen hala öldürmeler, zulümler devam ediyor." diye konuştu.
Program öncesinde, fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'in, dünyanın çeşitli coğrafyalarında çalışan kadınlara ilişkin çektiği fotoğrafların yer aldığı "Dünyanın Renkleri Kadınlarımız" sergisinin açılışı yapıldı.
Çelik, sergiyi gezen katılımcılara, fotoğrafların çekildiği anlara ilişkin bilgiler verdi.
Son Dakika › Güncel › Savaş Mağduru Kadınlar, Savaşların Son Bulmasını İstedi - Son Dakika
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadın sporcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü işaret diliyle kutladı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından hazırlanan videoda, Türkiye, Polonya, Avusturya, Güney Kore, Brezilya ve Japonya'dan sporcular, işaret diliyle güçlü olduklarını ve istediklerini yapabileceklerini mesajını verdi. Videoda sporcuların mesajı, 7 dilde alt yazılı olarak yer aldı.
Pendik'te ev sahibi olmak isteyen vatandaşlardan, ev sahiplerinden habersiz evleri için satış ilanı verip ön ödeme toplayarak emlak dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin Pendik'te açtıkları emlak şirketi üzerinden ilan sitelerine daire satışı ilanı verip, sonradan görüştükleri vatandaşlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptıkları ihbarına yönelik çalışma yürüttü.
Apple, iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 güncellemelerini kullanıma sunarak kendi ekosistemini değiştirmeye devam ediyor. Avrupa Birliği bölgesinde geçerli olan güncellemeler, App Store'un tekel olmasını engelliyor. Türkiye'yi nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor. Güncelleme ile birlikte App Store'da büyük değişiklikler, Apple Podcasts'te transkriptler, HomePod için SharePlay özelliği ve yeni emoji karakterleri gibi birçok özellik kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca CarPlay, iMessage güvenlik güncellemesi ve gelecekteki özelliklere dair işaretler de güncelleme ile birlikte geliyor.
Salesforce, doktorların ve diğer sağlık profesyonellerinin idari yüklerini azaltmayı amaçlayan iki yeni yapay zeka aracını tanıttı. Einstein Copilot: Health Actions, doktorların hasta yönetimini kolaylaştırırken, Assessment Generation: Değerlendirme oluşturma aracı ise sağlık çalışanlarının hastalarla ilgili kritik bilgileri daha hızlı işlemelerine yardımcı oluyor. Bu teknolojik yenilikler, sağlık sektöründe daha etkili ve verimli hizmetler sunulmasını sağlayabilir ve çalışan tükenmişliği sorununa çözüm olabilir.
Telegram'ın yeni güncellemesiyle kullanıcılar artık bireysel hesaplarını işletme hesabına dönüştürebilecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar lokasyon ve mesai saati gibi bilgileri profilinde sıralayabilecek. Ayrıca işletme hesapları otomatik cevap verebilme ve metin renklendirme gibi özelliklere de sahip olacak. Telegram'ın bu atılımı, küçük işletme sahipleri için büyük bir avantaj sağlıyor.
Elon Musk, X platformundaki beğeni ve yeniden yayınlanma sayısı gibi istatistiklerin gösterilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirterek, bu ayrıntıların platformun ana amacından saptığını ve görüntü kirliliğine yol açtığını savundu. Musk'ın bu açıklamaları, X kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri bu kararı mantıklı bulurken, kimileri beğeni sayısını görmek istediklerini söylüyor. Elon Musk'ın gelecek için birçok yenilik yapacağı düşünülüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?