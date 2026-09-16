Savaş muhabiri adayları Gölbaşı'nda biber gazı ve TOMA tatbikatı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaş muhabiri adayları Gölbaşı'nda biber gazı ve TOMA tatbikatı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Savaş muhabiri adayları Gölbaşı\'nda biber gazı ve TOMA tatbikatı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AA, TİKA ve Polis Akademisi işbirliğiyle düzenlenen 30. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı'nda 7 ülkeden 25 kursiyerin eğitimi sürüyor. Eğitimin 3. gününde kursiyerlere toplumsal olaylara müdahale ve gaz maskesi kullanımı uygulamalı gösterildi.

Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ile Polis Akademisi Başkanlığınca ortak düzenlenen "30. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı"nda muhabirlerin eğitimi devam ediyor.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen programda kursiyerler, ülkenin alanında uzman polis ve askerlerinden eğitim alıyor.

Programa, 9'u AA personeli, 16'sı Laos, Malezya, Vietnam, Kamboçya, Filipinler, Endonezya ve Papua Yeni Gine'den olmak üzere 25 kursiyer katılıyor.

Eğitimin 3. gününde AA Türkiye Haberleri Direktörü Hasan Ay, kursiyerlere "olağanüstü durumlarda medya yönetimi ve yayın ilkeleri" eğitimi verdi.

Olağanüstü durumlarda haber üretiminde önceliğin bilgiyi teyit ederek doğru şekilde aktarmak olduğunu vurgulayan Ay, muhabirlerin olağan zamanlarda kurduğu ikili ilişkilerin kriz anlarında önemli kolaylık sağladığını aktardı.

Daha sonra kursiyerler, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelince Gölbaşı yerleşkesinde verilen "toplumsal olaylar", "kurşun geçirmez ekipman" ve "gaz maskesi kullanımı" eğitimi aldı.

Katılımcılara, toplumsal olaylar sırasında karşılaşabilecekleri tazyikli su, biber gazı ve sis bombası gibi müdahale araçlarına karşı nasıl hareket etmeleri gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim kapsamında biber gazlı müdahaleye maruz kalan adaylara eş zamanlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracından (TOMA) tazyikli su sıkıldı.

Kaynak: AA
Polis AkademisiAnadolu AjansıGüvenlikGüncelMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küresel piyasalar için kıyamet senaryosu Libya’da da petrol üretimi kısmen durdu Küresel piyasalar için kıyamet senaryosu! Libya'da da petrol üretimi kısmen durdu
Müstehcenlik soruşturmasıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 60 sosyal medya hesabına engel kararı Müstehcenlik soruşturmasıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 60 sosyal medya hesabına engel kararı
Esvatini’de askerlerin ateş açtığı araçtaki 2 ABD görevlisi yaralandı Esvatini'de askerlerin ateş açtığı araçtaki 2 ABD görevlisi yaralandı
Kadir İnanır’ın yıllardır saklı kalan 3 vasiyeti açılıyor Mirasında gözler 17 Eylül’e çevrildi Kadir İnanır'ın yıllardır saklı kalan 3 vasiyeti açılıyor! Mirasında gözler 17 Eylül'e çevrildi
Pamukova’da çıkan yangında kediye itfaiyeden kalp masajı: Kurtarılamadı Pamukova'da çıkan yangında kediye itfaiyeden kalp masajı: Kurtarılamadı
16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı Skandal bununla sınırlı değil 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Skandal bununla sınırlı değil
19:33
Altında kritik saatler Gözler 21.00’e çevrildi
Altında kritik saatler! Gözler 21.00'e çevrildi
18:41
Dehşete düşüren görüntüler Küçük kızı defalarca tokatladılar
Dehşete düşüren görüntüler! Küçük kızı defalarca tokatladılar
18:40
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
18:15
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı
Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
17:20
İşte savcıları harekete geçiren sahne Kurtlar Vadisi’ndeki detaylar mercek altında
İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında
16:50
Şanlıurfa’da 392 aday yeniden KPSS’ye girecek
Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 19:46:38. #7.13#
SON DAKİKA: Savaş muhabiri adayları Gölbaşı'nda biber gazı ve TOMA tatbikatı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement