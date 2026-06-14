ABD'nin Washington eyaletinde, orduya ait savaş uçağı rutin eğitim uçuşu sırasında düştü.
NBC News kanalının haberine göre, ülkenin batısındaki California eyaletinde yer alan Miramar Deniz Piyadeleri Hava İstasyonu'nda konuşlu "F/A-18 Super Hornet" tipi savaş uçağı rutin eğitim uçuşu için havalandı.
Ardından uçak, ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde göl yakınlarındaki ormanlık alana düştü.
Fırlatma koltuğu kullanarak kurtulan pilot hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle ormanda çıkan yangına müdahale için bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Savaş Uçağı Düşmesi: Pilot Kurtarıldı - Son Dakika
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