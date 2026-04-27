Savaş ve Maliyet Artışları Avrupa Turizmini Tehdit Ediyor

Savaş ve maliyet artışları, Avrupa'nın turizm sezonunu tehdit ediyor. Seyahat iptalleri ve güvenlik endişeleri artıyor. Jeopolitik belirsizlikler, artan maliyetler ve tedarik zincirindeki aksaklıklar, Avrupa'nın yaz turizmini ciddi şekilde etkilemeye hazırlanıyor. Turizm, bu tür istikrarsızlıkların etkilerini en hızlı hisseden sektörlerden biri olarak öne çıkıyor. Çatışmalar doğrudan bir destinasyonda yaşanmasa bile, coğrafi yakınlık, algı ve yakıt sıkıntısı gibi faktörler, seyahat edenlerin davranışlarını hızla değiştirebilir.

Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri, Akdeniz'in üçüncü büyük ve en kalabalık adası olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. Ülkenin en önemli sektörü olan turizm, şu anda ciddi bir darbe almış durumda. İran’a sadece 1.200 kilometre mesafede bulunan adada, mart ayı başında bir İngiliz deniz üssüne düzenlenen saldırı, güvenlik endişelerini artırdı. Forbes Türkiye'nin Politico'dan aktardığına göre, birçok yabancı hükümet, vatandaşlarına dikkatli seyahat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Bu durum, tatil iptallerinin artmasına neden oldu. Ayrıca, artan uçak bileti fiyatları da durumu daha da zorlaştırıyor.

Uçuşlar İçin Yakıt Yeterli Mi? Uluslararası Enerji Ajansı'nın başkanı, uçakların uçabilmesi için yalnızca altı haftalık jet yakıtı kaldığına dair uyarıda bulundu. 32 üye ülkeye enerji arzı ve güvenliği konusunda danışmanlık yapan ajans, Avrupa'nın Orta Doğu'dan yaptığı ithalatın en az yarısını telafi edememesi durumunda, yakıt stoklarının kritik bir eşiğe ulaşabileceğini ve bunun da uçuş iptallerine yol açabileceğini belirtti. Bu durum, Umman ile İran arasında yer alan Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından altı haftadan uzun süre kapatılmasının etkilerinden sadece bir tanesi. Normalde Avrupa'nın kerosen ihtiyacının yüzde 20-25'i bu stratejik deniz yolundan sağlanıyor. Mart ayında kerosen fiyatları iki katına çıkarken, EasyJet, bu artışın devam edeceğini ve Paskalya sonrası ile yaz boyunca uçak bileti fiyatlarını etkileyeceğini duyurdu. Jet yakıtı maliyeti, bir havayolunun toplam işletme giderlerinin yüzde 20'sinden fazlasını oluşturuyor. İskandinav havayolu SAS, son zamanlarda bin uçuşunu iptal etti ve Hırvatistan, Yunanistan ve Portekiz gibi turizme bağımlı ülkelerin bu krizden en çok etkileneceği öngörülüyor. Deutsche Bank analistleri, The New York Times'a, küresel havayollarının bazı rotaları azaltmaya başladığını, bunun da seyahat etmek isteyenler için daha az seçenek anlamına geleceğini aktardı.

Savaşın Etkileri Hızla Yayılabilir Savaş, doğrudan çatışma yaşamayan ülkelerde bile turizmi olumsuz etkileyebilir çünkü bu ülkeler aynı coğrafi bölgede bulunuyor. Bloomberg’in belirttiğine göre, turizm, özellikle lüks segmentte, isteğe bağlı bir harcama kalemi. Zorunlu olmayan bu harcamalar, tüketici tercihleriyle doğrudan bağlantılı olmasa da, siyasi olaylar, hastalıklar ve savaş gibi faktörlerden kolayca etkilenebilir. Örneğin, 2014 yılında Gambiya, ülkede Ebola vakası olmamasına rağmen otel rezervasyonlarında yüzde 65'lik bir düşüş yaşadı. Daha yakın bir örnek olarak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Varşova, Prag, Bratislava ve Budapeşte'ye yapılan rezervasyonların azaldığı görülüyor. Jeopolitik gerilim noktalarına yakın olan her yerde turizm neredeyse kesin olarak etkileniyor. Bu durum, küresel ticaretin neredeyse üçte birinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği bir dönemde, birçok Avrupa ülkesinin gıda stoklama planlarını yeniden değerlendirdiği bir arka planla örtüşüyor.

Güvenlik Sorunları Artan uçak bileti fiyatları, iptaller, yakıt eksikliği ve azalan uçuş rotaları gibi endişeler, genel finansal güvensizlik ve belirsizlik hissiyle birleşiyor. Bloomberg'e göre, tüketici fiyat endeksi 2020'den bu yana artış gösterdi; eskiden 1 dolara alınabilen bir ürün, şimdi 1,26 dolara mal oluyor. Gıda, elektrik ve araç sigortası gibi kalemlerdeki artışlar daha da yüksek. Bu durum, neredeyse herkesin hissettiği bir baskı yaratıyor; daha varlıklı tüketiciler bile haftalık alışverişlerini tamamlamak için daha uygun fiyatlı mağazalara yöneliyor. New York Times, birçok havayolunun artan yakıt maliyetlerini telafi etmek amacıyla bilet fiyatlarına ek ücretler eklediğini bildiriyor. Delta Air Lines, United Airlines ve JetBlue, bagaj başına 10 dolar daha fazla ücret talep etmeye başladı. Havacılık danışmanı Robert Mann, bu ek maliyetlerin “kalıcı” hale gelme riski taşıdığını ve bir kez eklendikten sonra düşürülmeyeceğini belirtti. Sonuç olarak, savaşın maliyetleri artırması, tedarik zincirlerini bozması ve gezginleri daha temkinli hale getirmesi, çatışma bölgesinden uzakta bile turizm sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor.