Savaştepe\'de Anneler Günü Etkinliği

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulunun anasınıfı öğretmenleri, öğrenci ve annelerin katıldığı etkinlikte, anneler çocuklarının oyunlarını oynadı.

Öğrenci velisi İlknur Yakar, kendileri için sürpriz bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, "Çocuklarımız okulda neler yapıyorsa, ne tür oyunlar oynuyorsa bu kez onları biz oynadık. Çocuklar gibi eğlendik. Daha sonra çocuklarımızı gözlerinden tanımaya çalıştık. Bu sürpriz Anneler Günü kutlaması için hem öğretmenlerimize, hem okul idarecilerine çok ama çok teşekkür ederiz." dedi.

Velilerden Nazlı Yapıcı da çocuklar ve öğretmenler tarafından gerçekleştirilen bu etkinliğin kendilerini duygulandırdığını anlattı.