Savcı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe için rüşvetten ceza ve tahliye istedi - Son Dakika
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Savcı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe için rüşvetten ceza ve tahliye istedi

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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında esasa ilişkin mütalaa açıklandı. Savcı, Bahçetepe'nin rüşvet alma suçundan cezalandırılmasını ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesini, haksız mal edinme ve aklama suçlarından beraatini istedi.

Görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında esasa ilişkin mütalaa açıklandı. Savcı mütalaada Bahçetepe'nin tahliyesini talep etti.

Hakan Bahçetepe ve diğer sanıkların yargılandığı dava kapsamında savcılık, celse arasında esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, Bahçetepe'nin 'Rüşvet alma" suçundan cezalandırılmasını ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini talep ederken, 'Haksız mal edinme' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından beraatini istedi. Mütalaada, 4 Mayıs 2024 tarihli eylem kapsamında Gürkan Dölekli, Özer Ayık ve Aziz İhsan Aktaş'ın Hakan Bahçetepe'ye 'Rüşvet verme' suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Bahçetepe'nin ise 'Rüşvet alma' suçundan cezalandırılması istendi.

Baki Aydöner ve Seza Büyükçulha'nın, Bahçetepe'ye 'Rüşvet verme' eylemine aracılık ettikleri ve rüşvet teklifini taraflara ilettikleri gerekçesiyle cezalandırılmaları talep edildi. 7 Eylül 2024 tarihli eylem kapsamında ise Gürkan Dölekli ve Aziz İhsan Aktaş'ın Erdal Celal Aksoy'a 'Rüşvet verme', Aksoy'un 'Rüşvet alma' suçundan cezalandırılması istendi. Seza Büyükçulha'nın da Aksoy'a 'Rüşvet verme' eylemine aracılık ettiği gerekçesiyle cezalandırılması talep edildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ HAKKINDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ İSTENDİ

Savcılık, Aziz İhsan Aktaş'ın hem Hakan Bahçetepe'ye hem de Erdal Celal Aksoy'a 'Rüşvet verme' eylemlerini soruşturma başlamadan önce Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdiğini belirterek, Aktaş hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini istedi.

BAHÇETEPE, EŞİ VE KAYINPEDERİ İÇİN BERAAT TALEBİ

Mütalaada, Hakan Bahçetepe'nin kayınpederi Aziz Lal adına kayıtlı aracın Bahçetepe ve eşi Gözde Bahçetepe tarafından kullanıldığına ilişkin tespitlere de yer verildi. Ancak aracın başka kişiler tarafından da kullanıldığının belirlendiği, araç bedelinin Aziz Lal tarafından ödendiğine ilişkin beyanların bulunduğu kaydedildi. Bu gerekçelerle Hakan Bahçetepe'nin 'Haksız mal edinme' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından; Gözde Bahçetepe ile Aziz Lal'in ise 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

Kaynak: DHA
Hakan BahçetepeGaziosmanpaşa3. SayfaGüncelSon Dakika

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