Savcıya Saldıran İki Şüpheliye İddianame - Son Dakika
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Savcıya Saldıran İki Şüpheliye İddianame

Kadıköy’de Yargıtay Savcısı İşçimen'e saldıran iki şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

24.10.2024 11:16
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Kadıköy'de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin 2 şüpheli hakkında "alenen hakaret", "basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Kadıköy Feneryolu Mahallesi'nde otoparktan çıktığı sırada saldırıya uğramasına ilişkin 2 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, müşteki İşçimen'in olay tarihinde Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izlemek için Kadıköy'deki Ülker Stadyumu'na geldiği anlatıldı.

İddianamede, İşçimen'in maç bitiminde Kalamış Caddesi'ndeki otoparktan aracıyla çıkış yapacağı sırada, görevlinin sistemde arıza olduğu için biraz bekletileceğini söylemesi üzerine turnikede beklediği kaydedildi.

İşçimen'in burada beklediği sırada, arkasındaki araçta bulunan şüpheli Erol Gök'ün birden çok kez ısrarla kornaya basıp selektör yapmak suretiyle sataştığı aktarılan iddianamede, söz konusu aracın arka koltuğunda oturan diğer şüpheli Tayfun Tahsin İlgün'ün de İşçimen'e hakaret ettiği belirtildi.

Müşteki İşçimen yerdeyken de defalarca yumruk attı

İddianamede, bunu üzerine İşçimen'in aracından inerek uyarmak için şüphelilerin yanına gittiği, arka koltukta oturan şüpheli İlgün'ün araçtan inip müştekiye vurmak istediği, ancak kapıların kilitli olması nedeniyle araçtan inemediği, bunun üzerine araç içerisinden hakaret ederek eliyle vurduğu anlatıldı.

Müşteki İşçimen'in, şüpheli İlgün'ün elini tutarak vurmasını engellemeye çalıştığı belirtilen iddianamede, bu sırada şoför mahallinden inen şüpheli Erol Gök'ün hakaret ederek, hızlıca İşçimen'in yanına gidip yüzüne yumruk atıp yere düşürdüğü kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Gök'ün, müşteki İşçimen yerdeyken de defalarca yumruk attığı ve hakaret ettiği, bu sırada diğer şüpheli İlgün'ün de müşteki İşçimen'e hakaret içeren ifadeler kullandığı bilgisi verildi.

Şüphelinin vurmasının etkisiyle İşçimen'in gözlüğünün de kırıldığı belirtilen iddianamede, bu suretle mala zarar verme suçunu işlediği vurgulandı.

Araya üçüncü kişilerin girmesiyle olayın son bulduğu kaydedilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora göre müşteki İşçimen'in basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir ölçüde yaralandığının belirtildiği aktarıldı.

İddianamede, şüphelilerin üzerlerine atılı suçun uzlaşmaya tabi olduğu, ancak tarafların uzlaşmadıkları ifade edildi.

Her iki şüpheliye de hapis cezası istendi

İddianamede, şüpheli Erol Gök'ün "alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya, "basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla, "mala zarar verme" suçundan ise 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Diğer şüpheli Tayfun Tahsin İlgün'ün hakkında ise "alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya, "basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde kasten yaralama" suçundan da 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ne olmuştu?

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, 31 Ağustos'ta Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparkın çıkışı sırasında 2 şüphelinin saldırısına uğramıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisinden zanlıların Erol Gök ve Tayfun Tahsin İlgün olduğu tespit edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, her iki şüpheli de tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti.

Şüpheli Erol Gök, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda, pişman olduğunu belirterek, "Savcımızdan ve herkesten özür diliyorum. Avukatımın adli tatilde olmasından dolayı gelemedim, bugün kendim geldim. Kızımın okulu başlayacak, bana ihtiyacı var. Her şey bir anda oldu, çocuklarımın refleksiyle benim de babalık duygularım ile orada bu durum yaşandı. Serbest bırakılmayı, hakimliğiniz aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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