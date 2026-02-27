Şavşat'ta Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
Şavşat'ta Eğitime Kar Engeli

27.02.2026 10:19
Şavşat ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde karın aralıklarla ve zaman zaman yoğun devam edeceği, hava sıcaklığındaki düşüşün buzlanmaya neden olacağı belirtildi.

Açıklamada, kış koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar dolayısıyla ilçedeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Şavşat'ta Eğitime Kar Engeli
