Şavşat'ta Kaybolan Babanın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Şavşat'ta Kaybolan Babanın Cesedi Bulundu

Şavşat\'ta Kaybolan Babanın Cesedi Bulundu
01.07.2026 12:25
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Artvin'de kaybolan Selahaddin Kaya'nın cesedi Deriner Barajı'nda bulundu, oğlu daha önce bulundu.

Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada oğluyla akıntıya kapılarak kaybolan babanın cansız bedeni bulundu.

Artvin-Ardahan kara yolunun 46. kilometresindeki Çifte Hanlar mevkisinde Mecit Kaya'nın (45) kullandığı 08 DC 603 plakalı kamyonun 15 Haziran'da Şavşat Deresi'ne devrilmesi sonrasında akıntıya kapılarak kaybolan baba Selahaddin Kaya'yı (68) arama çalışmalarına devam edildi.

Kaya'nın cansız bedeni, kazanın meydana geldiği yerden yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta Deriner Baraj gölünde bulundu.

Ekiplerce gölden çıkarılan ceset, incelemenin ardından Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Aynı olayda kaybolan Selahattin Kaya'nın oğlu Mecit Kaya'nın cenazesine ise 28 Haziran'da aynı bölgede ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Şavşat, Artvin, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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