Şavşat'ta Kayıp Baba ve Oğlu İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şavşat'ta Kayıp Baba ve Oğlu İçin Arama Devam Ediyor

17.06.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Şavşat ilçesinde dereye devrilen kamyondaki baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada akıntıya kapılarak kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları üçüncü gününde devam etti.

Artvin-Ardahan kara yolunun 46. kilometresindeki Çifte Hanlar mevkisinde Mecit Kaya'nın (45) kullandığı 08 DC 603 plakalı kamyonun Şavşat Deresi'ne devrilmesi sonrasında kaybolan sürücü ile babası Selahaddin Kaya'yı (68) arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara Artvin, Erzurum ve Trabzon'dan gelen AFAD ekipleri, Trabzon Jandarma Arama Kurtarma Su Altı Timi, Şavşat Jandarma Komando Birliği, Artvin İl Jandarma Komutanlığı, Hopa Deniz Polisi, Çoruh Arama Kurtarma, Şavşat Arama Kurtarma ve gönüllüler katıldı.

AFAD Artvin Müdürlüğü koordinesindeki çalışmalara katılan 90 kişi, gruplar halinde kazanın yaşandığı mevkiden Deriner Barajı gölüne kadar 15 kilometrelik hatta kıyı ve botlarla su üstü aramasının yanı sıra dalgıç ve uzaktan kumandalı su altı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışması yaptı.

Kayıp yakınlarının da takip ettiği çalışmalara, bölgede hazır bulunan 112 Acil Sağlık ve Türk Kızılayı ekipleri de destek verdi.

AFAD ve jandarma ekiplerince bölgede, dron destekli arama çalışması da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Şavşat, Artvin, Yaşam, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şavşat'ta Kayıp Baba ve Oğlu İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı
Doruk Madencilik’te İşçi Alacakları İçin Protokol İmzalandı Doruk Madencilik'te İşçi Alacakları İçin Protokol İmzalandı
Premier Lig’e yükselen Acun Ilıcalı’nın Hull City’si ilk bombayı patlatıyor Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk bombayı patlatıyor

15:27
Kuralar çekildi RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakibi belli oldu
Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
14:38
Bahçeli’nin “Yanındayız“ dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
Bahçeli'nin "Yanındayız" dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
14:18
G7 zirvesine geç kalan Trump’tan bomba tepki: Patron benim
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim
14:17
“Defterden sildim“ dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu’na destek geldi
"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi
14:09
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 16:02:55. #7.12#
SON DAKİKA: Şavşat'ta Kayıp Baba ve Oğlu İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.