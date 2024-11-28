Şavşat'ta Kış Güzelliği: Karagöl Sahara Milli Parkı - Son Dakika
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Şavşat'ta Kış Güzelliği: Karagöl Sahara Milli Parkı

Karagöl Sahara Milli Parkı, kar manzarasıyla doğaseverleri büyülüyor ve keşfe davet ediyor.

28.11.2024 13:46
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Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Şavşat'ta bulunan Karagöl Sahara Milli Parkı, son günlerde etkili olan karın ardından ziyaretçilerini beyaz örtüyle karşılıyor.

Şavşat ilçesi sınırları içinde toplam 3 bin 251 hektar alana sahip olup Karagöl ve Sahara Yaylası olmak üzere iki ayrı bölümden oluşan milli park, kar yağışı sonrası oluşan manzarasıyla doğaseverlerden ilgi görüyor.

Zengin flora ve faunasıyla her mevsim farklı güzellikleri bünyesinde barındıran Karagöl Sahara Milli Parkı, kışın kamp alanları, trekking ve foto safari parkurlarıyla şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, AA muhabirine, bölgenin dört mevsim doğal güzellikler açısından emsali bulunmayan nitelikte olduğunu söyledi.

Sahip olduğu bitki örtüsünden dolayı bölgede yeşilin hiçbir zaman eksik olmadığına işaret eden Aytekin, "Kar yağdığı zaman da yeşille beyazın muhteşem uyumunun gölle beraber görülebileceği bir yer. Belki bir ay sonra bu göl buz tutacak, farklı deneyim sunabilecek insanlara." dedi.

Aytekin, Şavşat'ın doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi kültür varlıklarıyla da dikkati çektiğini kaydetti.

"Doğaseverlere diyorum ki rotanızı muhakkak Şavşat Karagöl'e çevirin"

Trabzon'dan gelen grupta bulunanlardan Hüseyin Uzun, sadece ilkbahar, yaz ve sonbaharda değil, kışın da kar motorlarıyla bölgeyi gezeceğini belirtti.

Uzun, "Şu anda bulunmuş olduğumuz atmosfer gerçekten anlatılamaz, yaşanır. Dünyanın sayılı akvaryum göllerinden birindeyiz. Muhteşem bir doğası var, Şavşat'a tüm doğaseverleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Celal Özkan da Şavşat'a yaz ve sonbaharda geldiğini kaydederek, "Şavşat'ın farklı güzelliği var, her geldiğimizde inanılmaz keyif alıyoruz. Kışın da inanılmaz güzel oluyor. Kar da çok güzel hava katıyor. 4 mevsim gelinip gezilip çok memnun kalınacak bir coğrafya." diye konuştu.

Hülya Ergin ise Şavşat'ın sonbaharda fotoğrafçılar için inanılmaz bir destinasyon olduğuna dikkati çekerek, "Kışın görmemiştim ama muazzam bir görüntüyle kucakladı bizi. Ben doğaseverlere diyorum ki rotanızı muhakkak Şavşat Karagöl'e çevirin." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şavşat'ta Kış Güzelliği: Karagöl Sahara Milli Parkı - Son Dakika

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