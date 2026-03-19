Şavşat\'ta Yangın: Ahşap Ev ve Ahırlar Yandı

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında ahşap ev, 2 ahır ve 1 ambar küle döndü. Ahırlardaki hayvanlar ise son anda köylüler tarafından kurtarıldı.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Karaköy köyünde meydana geldi. Cavit Altun'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin yanı sıra 2 ahır ve 1 ambara da sıçradı. Yangını fark eden köylüler, ahırlarda bulunan hayvanları kurtardı. İhbar üzerine bölgeye Şavşat Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, İl Özel İdaresi'ne ait su tankerleri, Şavşat Arama Kurtarma (ŞAKUT) ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, köylülerin de desteğiyle müdahale ettiği alevleri söndürdü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında 1 ahşap ev, 2 ahır ve 1 ambar kullanılamaz hale geldi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.