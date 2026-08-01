Şavşat'ta Yoğun Sis Manzarası
Artvin'in Şavşat ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan sis, bölgede etkileyici manzaralar oluşturdu.
Artvin'in Şavşat ilçesinde yüksek kesimlerde sis etkili oldu.
Sis nedeniyle çok sayıda tepe ve dağ zirvesi gözden kayboldu. Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde de yoğun sis etkisini gösterdi.
Bölgeyi kaplayan sis, yeşilin farklı tonlarıyla birleşerek güzel manzaralar oluşturdu.
Kaynak: AA
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