Savunma Bakanı Güler, bakımı tamamlanan Gaziler Derneği merkezinin açılışına katıldı

Savunma Bakanı Güler, bakımı tamamlanan Gaziler Derneği merkezinin açılışına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezinin açılış töreni, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla gerçekleşti. Tören, Genel Merkezdeki bakım ve onarım sürecinin tamamlanmasıyla düzenlendi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezinin açılış törenine katıldı.
Kaynak: DHA
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