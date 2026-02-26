Savunma Bakanı\'ndan Adalet Bakanı\'na Ziyaret

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde kuvvet komutanları ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, 'Hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.