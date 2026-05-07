Anka Haber Ajansı 7 Mayıs Perşembe Gündemi

07.05.2026 09:01  Güncelleme: 10:25
Milli Savunma Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısı İstanbul'da SAHA-2026 Fuarı'nda yapılacak. Ayrıca birçok siyasi parti ve belediye başkanı basın toplantıları düzenleyecek.

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı SAHA-2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda gerçekleştirilecek. (İSTANBUL)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla açılan 200 sanıklı davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 3 No'lu Duruşma Salonu'nda görülecek. (İSTANBUL)

10.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenecekUluslararası İzmir Kültür Politikaları Çalıştayı'nın açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

11.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Uçan Süpürge Vakfı tarafından düzenlenen 29. Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin basın toplantısı Kült Kavaklıdere'de yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Van Cezaevi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ VAN)

13.00 - 19 Mart mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 33. buluşmasını Silivri'de gerçekleştirecek. Dilek Kaya İmamoğlu ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek buluşmada tutuklu yakınlarının ortak mesajı kamuoyu ile paylaşılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda, Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut 4 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin yanında Alzheimer Merkezi'nin temel atma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

