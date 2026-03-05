Savunma İhracatında Büyük Başarı

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Gölgün, 2025 yılını çok iyi rakamlarla tamamladıklarını belirterek, "Dünyada 10 milyar dolar ihraçla, savunma ihracatı yapan ülkeler sıralamasında kendimizi konumlandırdık. İlk 10 ülke içinde olacağımızı diğer ülkelerin rakamları da açıklandığında biz değerlendiriyoruz" dedi.

Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde Kale Grubu ile Andar Elektromekanik Sistemler arasında 'Kale-Andar Tesis Açılışı ve Marka Lansman' töreni gerçekleştirildi. Törene Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2025 yılını çok iyi rakamlarla tamamladıklarını belirterek, "Dünyada 10 milyar dolar ihraçla, savunma ihracatı yapan ülkeler sıralamasında kendimizi konumlandırdık. İlk 10 ülke içinde olacağımızı diğer ülkelerin rakamları da açıklandığında biz değerlendiriyoruz. İhraç ettiğimiz ülkelerin sayısının artması, ihraç ettiğimiz ürünlerin niteliklerinin, içeriklerinin artması, tekrar sipariş edilebilirliğinin artması bunların hepsi çok kıymetli. Ortak şirketler kurmaya başlamış olmamız Türkiye'den artık teknoloji transferi konu başlıklarının görüşmelerde öncelik sırasında yer alması sektörümüz adına olan önemli gelişmeler. Ostim, ülkemizin savunma sanayinin sanki bir kuluçka merkezi burası. Şirketimiz 4 bin 800 metrekare ve daha da büyüyecektir. Burada Kale grubunun geçmiş tecrübeleri, kurumsal yaklaşımı, stratejik perspektifi, yüksek ölçek oluşturması, güçlü organizasyonlardaki oluşturma ve yönetme becerileri sürdürülebilir bir üretim ekosistemine katkı sağlayabilecek yaklaşımlarıyla Andar ile bir sonraki seviyeye çıkacaklardır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.