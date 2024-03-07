Savunma Sanayii 401 Dersinden Mezun Olan Öğrencilere İstihdam Garantisi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademi koordinesinde organize edilen "Savunma Sanayii 401" dersinden en üst ortalamayla mezun olan 3 öğrenciye sektörde istihdam garantisi sunulacağını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı açıklamasına göre, Yükseköğretim Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ortaklaşa başlatılan ve Savunma Sanayii Akademi koordinesinde organize edilen "Savunma Sanayii 101" ve "Savunma Sanayii 401" dersleri başladı.
Açılış dersini Prof. Dr. Haluk Görgün verdi. "Savunma Sanayii 101" dersi kapsamında; mühendislik fakültelerinin 1. ve 2. sınıf öğrencilerine savunma sanayii ekosisteminin tanıtılması, sektörel ilgi ve bilgi birikimlerinin artırılması ve kendi yeteneklerini keşfederek gelecek planlamalarında destek sağlanması hedefleniyor.
Savunma Sanayii 401 dersi kapsamında, mühendislik fakültelerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine hem savunma sanayisinin tanıtılması hem de nitelikli insan kıymetinin sektöre kazandırılması amaçlanıyor.
"Nitelikli insan kıymetini sektöre kazandırmayı hedefliyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Görgün, "Savunma Sanayii 401" dersinden en üst ortalamayla mezun olan 3 öğrenciye sektörde istihdam garantisi sunacaklarını ifade etti.
Görgün, eğitim programları vesilesiyle gençlere savunma sanayisini tanıtmayı, bu alanda gençlerin bilgi birikimlerini artırmayı, geleceğin savunma sanayisi neferlerini yetiştirerek nitelikli insan kıymetini sektöre kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.
Türkiye'de bugün binlerce mühendisin ve bilim insanının keşiflerini projeye, projelerini ise uygulamaya alacak bir zemine sahip olduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:
"Sahip olduğumuz derinlemesine uzmanlık yapısı, yetenek ve kabiliyetler Türkiye Yüzyılı vizyonu hedefimize emin adımlarla ilerlememizin en önemli teminatıdır. Yerli ve milli üretimi merkez alarak tam bağımsız savunma sanayii amacı uğruna çalışan ekosistemimizin ve geleceğimiz olan gençlerin ülkemizi savunma sanayisi alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getireceğinize inancımız tamdır. Elimizdeki bu güç, sıkı çalışma ve azim ülkemizi geleceğe taşıyacaktır."
Son Dakika › Güncel › Savunma Sanayii 401 Dersinden Mezun Olan Öğrencilere İstihdam Garantisi - Son Dakika
YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik hazırlıkların tamamlandığını belirterek, okulların ve konteyner alanlarının seçime hazır olduğunu açıkladı. Yener, deprem bölgesi ziyaretlerinin sonuncusu olan Diyarbakır'da seçim kurullarının hazır olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. Ayrıca, teknik eksikliklerin giderildiği ve ihtiyaç duyulan malzeme ve personelin sağlandığı bilgisini paylaştı.
AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, Batman'a dair projelerini tanıttı. Ceylan, Batman'ı güvenli ve üretken bir şehir olarak inşa etmek istediklerini belirtti. Projeleri arasında 5 bin sosyal konut yapmak, öğrencilere burs ve ulaşım desteği sağlamak, evlenen çiftlere düğün çeyiz desteği vermek, her mahalleye kreş ve bilişim evleri kurmak, uydu kent inşa etmek, park alanlarını artırmak ve sel felaketlerini önlemek gibi birçok büyük proje bulunuyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmadıklarını belirterek, Türkiye'de cezaevlerinde bulunan 309 bin kişinin yaklaşık yüzde 30'unun zehir tacirleri olduğunu söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-9' operasyonlarında 47 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
Midyat Denetimli Serbestlik Korulları, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah başkanlığında mart ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, ramazan ayı yardım çalışmaları, fidan dikme etkinliği, eğitim ve farkındalık projesi, tarihi mekan gezisi ve iftar yemeği gibi konular ele alındı. Toplantıya, belediye başkan yardımcısı, baro temsilcisi, ceza infaz kurumu müdürü ve koruma kurulu üyeleri katıldı.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atanan Atanur Aydın, göreve başladı. Emniyet Müdürlüğü'nden karşılanan Aydın'ı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de makamında kabul etti. Bir süre Aydın ile görüşen Vali Çiçek, başarılar diledi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirspor Kulübünü ziyaret ederek gelecek dönemde yerel yönetimlerle birlikte neler yapılabileceği üzerine görüş alışverişinde bulundu.
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında konuk takımın taraftarları stadyuma alınmayacak. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun toplantısında maçın riskli kategoride değerlendirilmesi üzerine, misafir takım taraftarının alınmaması kararı alındı. Karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.
Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 16 şüpheli yakalandı ve 11 işlem başlatıldı. Ekipler, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen 101 kullanıcıyı tespit etti. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde 310 vatandaş bilgilendirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?