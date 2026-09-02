Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Filipinler\'in Ankara Büyükelçisi ile görüştü

(ANKARA) - Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Jaime Ramon Torre Ascalon Jr. ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma sanayi ilişkilerinin mevcut durumu ile yeni iş birliği alanları ele alındı.

SSB'den yapılan açıklamada, "Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Jaime Ramon Torre Ascalon Jr.'ı Başkanlığımızda ağırladık. Görüşmede, ülkelerimiz arasındaki savunma sanayii ilişkilerinin mevcut durumu ve önümüzdeki dönemde geliştirilebilecek iş birliği alanları ele alındı. Nazik ziyaretleri için Sayın Büyükelçiye teşekkür ediyoruz" denildi.