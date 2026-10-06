Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanı Dalkıran'ı ağırladı - Son Dakika
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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanı Dalkıran'ı ağırladı

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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanı Dalkıran\'ı ağırladı
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ı Başkanlık'ta ağırladı. Görüşmede Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile yürütülen projelerin mevcut durumu ve önümüzdeki dönemin öncelikleri değerlendirildi.

(ANKARA) - Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda ağırladı. Görüşmede, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile yürütülen projelerin mevcut durumu ve önümüzdeki dönemin öncelikleri değerlendirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ı Başkanlık'ta ağırladığı bildirildi.

Açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ile yürüttüğümüz projelerin mevcut durumunu ve önümüzdeki dönemin önceliklerini gözden geçirdik. Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülen projelerle, Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını milli çözümlerle karşılamak ve Gök Vatan'daki caydırıcılığımızı pekiştirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
Hava Kuvvetleri KomutanlığıHaluk GörgünOrgeneralPolitikaSavunmaGüncelSon Dakika

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