Savunma ve Havacılık Şirketlerinde İlk Çeyrekte Yükseliş Eğilimi

Yıl genelinde dünyanın farklı coğrafyalarında jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişeleri, savunma ve havacılık şirketlerinin hisse performansları üzerinde etkili oldu. ASELSAN yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 38,2 kazanç sağladı ve bu dönemi 1 trilyon 460 milyar 340 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişiminde öncü rol oynayan ASELSAN, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket konumunda.

Son yıllarda yatırımcı ilgisi, teknoloji geliştiren ve yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilen şirketlere yöneldi. Savunma sanayisinde de benzer bir ayrışma yaşanıyor; savunma teknolojisini geliştiren şirketler yatırımcılar nezdinde önem kazandı. Yatırımcısına Güney Koreli Hanwha Aerospace yüzde 32,7, İngiliz BAE Systems yüzde 28,4, ABD'li Lockheed Martin yüzde 25, Northrop Grumman yüzde 19,6, İtalyan Leonardo yüzde 18,1, diğer şirketler de çeşitli kazançlar sağladı.

Norveç, Rusya'ya karşı caydırıcılığını güçlendirmek amacıyla Hanwha Aerospace ile yaklaşık 2 milyar dolar değerinde roketatar sistemi tedariki için anlaşmaya vardı. BAE Systems, ABD Savaş Bakanlığı ile THAAD füze sistemi için kızılötesi arayıcı başlıkların üretimini artırmak amacıyla 7 yıllık çerçeve anlaşması imzaladı. Leonardo'nun bilançosunun beklentilerden iyi gelmesi hisselere yönelimi artırdı ve şirket, 'Michelangelo Kubbesi' hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndermeye hazırlanıyor.

Savunma ve havacılık şirketlerinde yılın ilk çeyreğinde yükseliş eğilimi hakim olmasına karşın, bazı şirketler borsalarda yatırımcısına kaybettirdi. Bu dönemde İngiliz Rolls-Royce'un hisseleri yüzde 1,6, Fransız Safran'ın hisseleri yüzde 6,1, Alman Rheinmetall'in hisseleri yüzde 7,5, ABD merkezli Boeing'in hisseleri yüzde 8,3, Alman Lufthansa'nın hisseleri yüzde 11,8, Airbus'ın hisseleri yüzde 18,9 değer kaybetti. Geçen sene Rusya-Ukrayna savaşından dolayı ralli yapan bazı savunma şirketlerinin hisselerinde ilk çeyrekte kar satışları etkili oldu.