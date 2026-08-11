Savunma Sanayinde Kritik Teknolojiler Geliştiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savunma Sanayinde Kritik Teknolojiler Geliştiriliyor

Savunma Sanayinde Kritik Teknolojiler Geliştiriliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haluk Görgün, Sanayi Bakanlığı ile işbirliğiyle kritik teknolojileri projelendiriyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Başkanlık olarak kritik teknolojileri projelendirerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının AR-GE, yatırım ve sanayi politikaları çerçevesinde sağladığı imkanları ortak hedefler doğrultusunda buluşturduklarını bildirdi.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı makamında ziyaret ettiklerini belirtti.

Savunma sanayisinde geliştirilen bir teknolojinin laboratuvardan sahaya ulaşmasının güçlü AR-GE altyapısı, doğru yatırım araçları ve sürdürülebilir üretim kapasitesinin birlikte işlemesini gerektirdiğini vurgulayan Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla bu süreçte yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. TÜBİTAK SAGE ile SİPER ve GÖKTUĞ projelerinde, TÜBİTAK BİLGEM, MAM ve UME ile navigasyon, radar, haberleşme, ileri malzeme ve atomik saat alanlarında ortak çalışmalar yürütüyoruz."

Görgün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının proje bazlı yatırım teşviklerinin, geliştirilen sistemlerin seri üretime taşınması açısından önemli imkanlar sunduğunu da belirtti.

ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve MKE gibi savunma sanayisi kuruluşlarının yeni yatırımlarına sağlanan desteklerin ekosistemin üretim kapasitesini artırırken teknolojik yetkinliğini de ileri taşıdığına dikkati çeken Görgün, "SSB olarak kritik teknolojileri projelendiriyor, Bakanlığımızın AR-GE, yatırım ve sanayi politikaları çerçevesinde sağladığı imkanları ortak hedefler doğrultusunda buluşturuyoruz. Sayın Bakanımız ile görüşmemizde de mevcut işbirliklerimizi ve bunları geliştirecek yeni çalışma alanlarını ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, Türkiye Yüzyılı'nı yüksek teknoloji üreten, kritik teknolojilerde bağımsız ve küresel ölçekte güçlü bir Türkiye vizyonuyla inşa etmeyi sürdürdüklerini de ifade etti.

Kaynak: AA

Haluk Görgün, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savunma Sanayinde Kritik Teknolojiler Geliştiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi
Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun

19:40
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel’e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel'e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
19:01
CHP’li Bandırma Belediye Başkanı Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:56
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 22:33:54. #7.13#
SON DAKİKA: Savunma Sanayinde Kritik Teknolojiler Geliştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.