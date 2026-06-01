Savunma Teknolojileri Konferansı

Afyonkarahisar'da "Savunma Teknolojileri ve Tarihimizin Dönüm Noktaları???????" konferansı gerçekleştirildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) tarafından Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, binlerce yıl boyunca kılıç ve ok gibi araçlardan ibaret olan savunma sanayiinin, sanayi devrimi ile uçak, İHA ve füze gibi gelişmiş teknolojilere evrildiğini anlattı.

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak savaşların niteliğinin de büyük bir değişime uğradığını belirten Akşit, "Eskiden savaşlar göğüs göğüse, kılıç kılıca yapılırdı. Karşınızda düşmanı görürdünüz. Sonra tüfek icat edildi, mesafeler uzadı. Herkes sipere girdi ve siperler arasındaki mesafe, eski savaşlardaki yakın dövüşe kıyasla çok daha uzak bir hal aldı. Yüksek irtifaya çıkıldığı zaman motorların gücü düşüyor. Yeni geliştirdiğimiz KAAN motoru, F16 motoruna göre yüksek irtifada yüzde 80 daha fazla güç üretiyor. Neredeyse 2 katı." ifadelerini kullandı.

Konferansa, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yalçın Tecimer, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Mehmet Karakaş, öğrenciler, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.