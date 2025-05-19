Savur\'da Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Mardin'in Savur ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Savur Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Duman, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Etkinlikte, şiirler okundu, tekvando ve jimnastik branşından sporcular gösteri yaptı.

Programda, çeşitli branşlarda dereceye giren sporculara ödül verildi.

Törene, Kaymakam Fatih Çevik, Belediye Başkan Vekili Selahattin Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hidayet Koç, İlçe Emniyet Amir Vekili Yasin Coşkun, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.