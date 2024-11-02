Savur\'da Normal Doğum Bilgilendirmesi

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Mardin'in Savur ilçesinde anne adaylarına normal doğum hakkında bilgilendirme yapıldı.

Savur Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, normal doğumun teşvik edilmesi amacıyla hastanede "Doğal olan normal doğum" standı açıldı.

Stantta, hemşireler tarafından hastalara normal doğum süreci, bebek bakımı, anne sütü ve emzirme konuları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hastane Başhekimi Uzm. Dr. Oğuz Çelik, normal doğum eylem planı kapsamında farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla iletişim kampanyası başlattıklarını belirtti.

Kampanya çerçevesinde sezaryen doğum oranlarını düşürmeyi hedeflediklerini kaydeden Çelik, "Hastane binamızda bilgilendirme standı ile vatandaşlara normal doğumun faydaları hakkında bilgi veriliyor ve bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Tüm gebeler başta olmak üzere kadınları standımıza bekliyoruz." dedi.