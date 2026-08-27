Savur\'da Spor Kurslarına Yoğun İlgi

Mardin'in Savur ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen ücretsiz yaz kursları, çocuklar ve gençlerden büyük ilgi görüyor.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında 300 öğrenci yüzme eğitimi alırken, 50 öğrenci futbol, 45 öğrenci tenis, 45 öğrenci de tekvando branşında uzman antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede yetişkinlere yönelik spor seansları da düzenleniyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla da atletizm, futbol, bocce ve badminton etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Savur Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Duman, ilçede spora olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Geçen yıla göre katılımın yaklaşık 2 katına çıktığını belirten Duman, "Amacımız çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak, sağlıklı, özgüvenli ve disiplinli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. Savur'da spora olan ilginin artması bizleri mutlu ediyor. Faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz." dedi.