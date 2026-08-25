Sayda'da Sufiler Mevlid Kandili'ni Kutladı
Lübnan'ın Sayda kentinde sufiler, geleneksel kıyafetlerle Mevlid Kandili yürüyüşü yaptı.
Lübnan'ın Sayda kentinde sufiler, geleneksel kıyafetleri ve davullarla yürüyerek Mevlid Kandili'ni kutladı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Sayda kentinde sufiler, Dakkur Rifai Zaviyesi önünden başlayarak geleneksel yürüyüşlerini yaptı.
Yürüyüş esnasında davullar ve ziller çalan sufiler, beyaz kıyafetler giyerken bir kısmı ellerinde yeşil bayraklar taşıdı.
Kutlamalarda çocuklara tatlı dağıtılırken, yürüyüşe katılanlara gül suyu serpilmesi gibi nesilden nesile geçen geleneksel ritüeller de yapıldı.
Kaynak: AA
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