Sayıştay 2023 Dışişleri Raporu Yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sayıştay 2023 Dışişleri Raporu Yayınlandı

Sayıştay 2023 Dışişleri Raporu Yayınlandı

Sayıştay, Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 ödeneğinin 17 milyar lira olduğunu açıkladı.

22.09.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Melis Yıldırım

(ANKARA) - Sayıştay'ın 2023 yılı Dışişleri Bakanlığı denetim raporuna göre; 2022 yılı toplam bütçe ödeneği 10 milyar 942 milyon 311 bin 761 lira olan Bakanlığın, 2023 yılında toplam bütçe ödeneği 17 milyar 315 milyon 583 bin lira oldu. Sayıştay, 2023'te, 2022'ye göre 5 milyar 836 milyon 271 bin 239 lira daha fazla ödenek tahsis edilen Bakanlık için mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan 4 bulgu tespit etti.

Sayıştay'ın 2023 yılı Dışişleri Bakanlığı Denetim Raporu yayınlandı. Rapora göre; 2022 yılı toplam bütçe ödeneği 10 milyar 942 milyon 311 bin 761 lira olan Bakanlığa, 2023 yılında 16 milyar 778 milyon 583 lira ödenek tahsis edildi. 537 milyon lira ödenek eklenerek toplam bütçe ödeneği 17 milyar 315 milyon 583 bin liraya ulaştı. Raporda, "Geçen yıldan devreden 86 milyon 891 bin 526 lira 60 kuruş ödeneğin, yıl içerisinde idareye tahsis edilen 50 milyon liralık ödeneğin eklenmesi ve tertipler arası ödenek aktarımları sonucunda ödenek toplamı 17 milyar 837 milyon 827 bin 440 lira 60 kuruşa ulaşmıştır" ifadelerine yer verildi.

"2022 yılındaki işlemler 2023 yılı işlemi gibi yer aldı"

Raporda, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan 4 bulguya yer verildi. "Taşınır mallara ilişkin bazı muhasabe kayıtlarında dönemsellik ve tutarlılık kavramlarına uyulmaması" ile ilgili bulguda, 150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı, 253-Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı, 254-Taşıtlar Hesabı ve 255- Demirbaşlar Hesabı'na konu olan işlemlerden bazılarının 2022 yılında gerçekleştiği halde 2023 yılı işlemi gibi yer aldığı, mahsup dönemi geçtiği halde harcama birimlerinde önceki yıllara ait taşınır düzeltme kayıtları ve veri girişlerinin yapıldığı" saptandı.

Sayıştay, yurt dışına yapılacak ödemeler nedeniyle oluşan kur farklarının tamamının personel giderleri ekonomik kodunda takip edildiği tespitinde bulundu. Söz konusu bulguya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bakanlık tarafından Hazine üzerinden yurt dışı ödemelere ilişkin yapılan işlemlerin incelenmesi neticesinde; personel giderleri, mal ve hizmet alımları, transfer harcamaları vb. yabancı para birimi cinsinden yapılan işlemlerde, Hazine'den talep edilecek nakit tutarına dayanak oluşturan, idare tarafından belirlenen döviz kuru ile banka tarafından ilgilisine ödenmek üzere temin edilen dövize esas döviz kuru arasında oluşan farklılıklar nedeniyle meydana gelen kur farklarına ilişkin idare tarafından bankaya yapılan ödemelerin tamamının 630.01.01.10.01-Temel Maaşlar ekonomik kodu kullanılarak muhasebeleştirildiği görülmüştür.

Söz konusu işlemlerin 2023 yılında gerçekleştirilmemesi nedeniyle idarenin 2023 yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu'nun genel toplamını etkilemese de, anılan Tablo'da 630.01-Personel Giderleri Hesabı'nın 110 milyon 103 bin 282 lira 56 kuruş fazla olarak yer almasına neden olunmuştur."

Raporda, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu eki cetvelinde yer alan sermaye giderleri limitlerine uygun olmayan kayıtlarında bulunduğu tespitine de yer verildi. Belirtilen limitlerin üzerindeki araç bakım giderleri gibi harcamaların 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinden ödendiğinin saptandığı belirtildi. Raporda, "Sonuç olarak, idare tarafından 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu eki (E) Cetvelinin 25'inci maddesinde belirlenen limitleri aşan harcamalarının 06-Sermaye Giderleri tertibinden karşılanmasının sağlanması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Son bulgu ise Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yurt dışı tedavi evrakının incelenmesi ve tedavi giderlerinin ödenmesi süreçlerinde eşgüdümü mümkün kılacak bir mekanizmanın kurulmamış olması olarak kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Sayıştay, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sayıştay 2023 Dışişleri Raporu Yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
12:03 Başrolde yine olay adam var Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti Başrolde yine olay adam var! Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti
11:13 Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç’u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz
10:54 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor
09:13 Küresel kriz onları da vurdu Alman otomotiv devi resmen iflas etti Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
11:35 Metin Arolat’ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı Metin Arolat'ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde! Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı
11:28 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı Bakan Tekin’den açıklama var Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
11:14 TBMM’de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı TBMM'de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:10 Metin Arolat’ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
10:03 Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı
09:51 Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı
09:41 SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor
09:37 İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran olay 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 13:02:26. #1.12#
SON DAKİKA: Sayıştay 2023 Dışişleri Raporu Yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement