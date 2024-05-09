Sazık Çayı, Kayseri'nin Sarız ilçesinde tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor - Son Dakika
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Sazık Çayı, Kayseri'nin Sarız ilçesinde tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor

Sazık Çayı, Kayseri\'nin Sarız ilçesinde tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor

Sarız ilçesinde bulunan Sazık Çayı, ovada oluşturduğu mendereslerle tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor. Yüksek rakımlı dağlardan gelen kar ve kaynak sularıyla beslenen çay, kilometrelerce uzunlukta menderesler oluşturarak her mevsim güzel manzaralar sunuyor. Çayın çevresindeki otlaklarda hayvanlar otlatılırken, tarım alanları da sulanıyor. Bölgenin zengin bitki örtüsü ve su kaynakları, dronla çekilen görüntülerle ortaya konuldu. Sazık Çayı'nın farklı şekillerde uzanan mendereslerinden bir bölümü kalp şeklinde görüldü. Mahalle sakinleri, çayın çevreye güzellik kattığını ve çiftçilere can suyu olduğunu belirtti.

09.05.2024 14:47  Güncelleme: 14:58
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Kayseri'nin Sarız ilçesinde ovada menderesler oluşturarak akan Sazık Çayı, tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor.

Bölgenin önemli akarsularından olan, yüksek rakımlı dağlardan eriyen kar ve kaynak sularıyla beslenen Sazık Çayı'nın kilometrelerce uzunlukta oluşturduğu menderesler, her mevsim güzel manzaralar sunuyor.

Yöre halkının tarlasını suladığı, balık tuttuğu çayın çevresindeki otlaklarda ise besiciler hayvanlarını otlatıyor.

Zengin bitki örtüsüne ve su kaynaklarına sahip bölge, AA ekibince dronla görüntülendi.

Farklı şekillerde uzanan mendereslerin bir bölümünün kalp şeklinde olduğu gözlendi.

Çayın geçtiği Kuşçu Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Demirci, Sazık'ın çevreye güzellik kattığını söyledi.

Akarsu kenarında tarım ve hayvancılığın yapıldığını ifade eden Demirci, çayın Seyhan Nehri'ne döküldüğünü anlattı.

Mahallede çiftçilik yapan İbrahim Türkoğlu da çayın birçok mahallenin yanından geçtiğini, bu bölgelere can suyu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sazık Çayı, Kayseri'nin Sarız ilçesinde tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor - Son Dakika

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