SBTÜ Türkiye'de 6. Sırada - Son Dakika
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SBTÜ Türkiye'de 6. Sırada

SBTÜ Türkiye\'de 6. Sırada
03.06.2026 14:59
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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, TÜBİTAK ve YÖK verilerine göre Türkiye'de 6. sırada.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Karadağ tarafından TÜBİTAK ve YÖK verileri esas alınarak hazırlanan raporda, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Türkiye 6'ncısı oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bu yana uygulama odaklı eğitim anlayışı, savunma sanayisi eksenli araştırma ekosistemi, ileri teknoloji laboratuvarları ve nitelikli akademik kadrosuyla dikkati çeken SBTÜ'nün, raporda yer alan performans göstergelerinde Türkiye'nin köklü ve büyük ölçekli üniversiteleriyle yarışarak önemli başarılara imza attığı belirtildi.

Prof. Dr. Engin Karadağ tarafından hazırlanan rapora göre SBTÜ'nün, Türkiye'deki 200'ü aşkın yükseköğretim kurumu arasında akademisyen başına üretilen bilimsel ve ekonomik katma değerde üst sıralarda yer aldığı kaydedilen açıklamada, üniversitenin "Öğretim Üyesi Başına Düşen Proje Sayısı" kategorisinde elde ettiği 0,48 puanla Türkiye 6'ncısı olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, SBTÜ'nün başarısının yalnızca proje sayısıyla sınırlı kalmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Üniversite, kurumsal araştırma kapasitesinin ve proje geliştirme yetkinliğinin en önemli göstergelerinden biri kabul edilen 'Öğretim Üyesi Başına Düşen Destek Miktarı' kategorisinde de öne çıktı. Akademisyen başına 589 bin 293 lira araştırma desteği sağlayan SBTÜ, bu alanda Türkiye 15'incisi olarak ilk yüzde 7,5'lik başarı diliminde yer alma başarısı gösterdi. Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla Türkiye yükseköğretim sisteminde güçlü bir konuma ulaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, araştırma odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda bilimsel üretim kapasitesini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Elde edilen bu sonuçlar, üniversitenin yalnızca akademik başarılarını değil, aynı zamanda Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine, savunma sanayisine ve yüksek katma değerli üretim hedeflerine sunduğu katkının da somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor."

Kaynak: AA

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