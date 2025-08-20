SBÜ, Shanghai Ranking'de Türkiye İkincisi - Son Dakika
SBÜ, Shanghai Ranking'de Türkiye İkincisi

20.08.2025 16:40
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2025 Shanghai Ranking'de Türkiye'de ikinci sırada yer aldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Shanghai Ranking (Academic Ranking of World Universities - ARWU) 2025'te Türkiye sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Shanghai Ranking 2025 sonuçları belli oldu.

Küresel ölçekte üniversitelerin akademik kapasitesini, araştırma gücünü ve uluslararası görünürlüğünü ölçen bu sıralama, yalnızca güncel yayın performansını değil, aynı zamanda tarihsel birikim ve mezun etkisini de kapsamlı biçimde değerlendiriyor.

Sıralamada İstanbul Üniversitesi, 501–600 bandında yer alarak Türkiye birinciliğini korurken, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ise 601–700 bandındaki konumunu koruyarak Türkiye sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, elde edilen başarının yalnızca bir sıralama sonucu olmadığını, aynı zamanda üniversitenin geleceğe dönük vizyonunu ortaya koyduğunu belirtti.

Aydın, Shanghai Ranking 2025'te elde edilen bu prestijli konumun, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin uluslararası bilim dünyasında hızla yükselen bir aktör olduğunu açıkça gösterdiğini vurgulayarak "Bu başarı, yalnızca bugün yaptığımız çalışmaların değil, geleceğe attığımız sağlam adımların da bir yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Mezun sayıları ve etkileri arttıkça, sıralamada daha da yükseleceklerini ifade eden Aydın, "Henüz çok genç bir kurum olmamıza rağmen Türkiye'de ikinci sırada yer almamız, bilimsel üretkenlikte ulaştığımız düzeyi gözler önüne seriyor. Hedefimiz yalnızca ilk 500'e girmek değil; uzun vadede ilk 100'de yer alarak Türkiye'nin bilimsel bağımsızlığına ve küresel rekabet gücüne katkı sunmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
