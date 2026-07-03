Schaffhausen'de Aksa Camisi'ne Tehdit İhbarı - Son Dakika
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Schaffhausen'de Aksa Camisi'ne Tehdit İhbarı

03.07.2026 15:39
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İsviçre'de Aksa Camisi'ne yönelik tehdit sonrası polis tedbir aldı, cami çevresi güvenlik altına alındı.

İsviçre'de, Schaffhausen kantonundaki Aksa Camisi'ne yönelik tehdit ihbarı nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İsviçre yerel basınında yer alan haberlere göre, polis, İsviçre Türk Diyanet Vakfına bağlı Schaffhausen'deki Aksa Camisi'ne yönelik tehdit ihbarı aldı.

Bunun üzerine Aksa Camisi'nin bulunduğu mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Caminin bulunduğu sokak, 2 saatten fazla süre trafiğe kapatılırken, bölge güvenlik altına alındı.

İhbara ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, konu hakkında soruşturma açıldı.

Görgü tanıkları da polisin sabah cami ve çevresini kontrol altına aldığını belirtti.

Polis, operasyona ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, caminin içinde ve dışında güvenlik önlemleri alındığını bildirdi.

Failin cezai sonuçların yanı sıra önemli mali yükümlülüklerle de karşı karşıya kalacağı ifade edilen açıklamada, ihbara ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Öğle saatlerinde cami etrafındaki güvenlik önlemleri kaldırıldı. Cami yönetimi ise tedbiren bu hafta cuma namazı kılınmaması kararı aldı ve cemaati yakındaki camilere yönlendirdi.

Zürih Başkonsolosluğu kaynakları, AA muhabirine, kanton makamlarıyla bu konuda irtibatta olduklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İsviçre, Güncel, Dünya, Polis, Cami, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Schaffhausen'de Aksa Camisi'ne Tehdit İhbarı - Son Dakika

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