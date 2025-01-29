Schmidt: DeepSeek, Yapay Zeka Yarışında Dönüm Noktası

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SAN FRANCİSCO, 29 Ocak (Xinhua) -- Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt, Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in yükselişini küresel yapay zeka yarışında "bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Schmidt, Washington Post'ta salı günü yayımlanan görüş yazısında Çin'in daha az kaynak kullanarak büyük teknoloji şirketleriyle rekabet edebilmesinin, ABD'nin açık kaynak yapay zeka çalışmalarını yoğunlaştırması gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi. Stargate gibi yapay zeka altyapısı ve girişimlerine yapılan yatırımların artırılması çağrısında bulunan Schmidt, önde gelen araştırma laboratuvarlarına yapay zeka eğitimi yöntemlerini paylaşma çağrısı yaptı.

2023 yılında kurulan Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek, Ocak 2025'te en son modeli olan DeepSeek-R1'i piyasaya sürdü ve bu model gelişmiş muhakeme yetenekleriyle büyük dikkat çekti. Modelin, çok daha düşük geliştirme maliyetiyle OpenAI şirketinin ChatGPT'si gibi önde gelen yapay zeka sistemleriyle benzer performans sergileyebildiği belirtiliyor.

DeepSeek-R1'in çıkışı, teknoloji sektöründe deprem etkisi yaratmış, pazartesi günü Microsoft, Meta ve Nvidia gibi büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde kayda değer düşüşler yaşanmıştı.

Schmidt, DeepSeek'in başarılarına karşı önlem olarak açık kaynak yazılım geliştirmenin önemini vurguladı. Schmidt, ABD'ye işbirliğini artırma, rekabetçi yapay zeka çözümleri geliştirme ve küresel yapay zeka rekabetinin değişen dinamiklerini dikkate alma çağrısı yaptı.