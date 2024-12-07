Scholz, Çelik Sektörünü Korumak İçin Toplanıyor

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, büyüme sorunu yaşayan Alman ekonomisini desteklemek amacıyla çelik endüstrisi üst yöneticileri, iş konseyi temsilcileri ve sendika liderleriyle 9 Aralık'ta Berlin'de bir araya geleceğini duyurdu.

Scholz, Funke Medya Grubuna bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, çelik endüstrisinin sanayi için önemli olduğunu belirterek, "Şimdi hedefimiz, Almanya'da çelik üretimini uzun vadede güvence altına almak. Çelik endüstrisini güvence altına almak, jeostratejik öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Başbakanlıkta Alman çelik sektörünün üst düzey temsilcileriyle 9 Aralık'ta bir araya gelerek yüksek enerji fiyatları, başta Çin olmak üzere Asya'nın rekabeti ve yavaşlayan karbonsuzlaştırma süreciyle nasıl mücadele edilebileceğini konuşacaklarını anlatan Scholz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunu ucuz Asya rekabeti karşısında Avrupa çelik sektörünü korumak için harekete geçmeye çağırdı.

Scholz, X hesabından yaptığı paylaşımda da bu toplantıda elektrik enerjisi için güvenilir fiyatlandırma, yatırımların teşviki ve Alman pazarında çelik dampinginin önlenmesi de dahil olmak üzere Almanya'nın çelik endüstrisini güvence altına alacak belirli önlemlerin masaya yatırılacağını açıkladı.

Alman hükümetinin ülkenin en büyük sanayi şirketlerinden ThyssenKrupp'un çelik birimine ortak olma ihtimalini de göz ardı etmediğini belirten Scholz, "Şu anda hiçbir seçeneği masadan kaldırmıyorum." görüşünü paylaştı.

Federal hükümetin, hava yolu şirketi Lufthansa ve enerji şirketi Uniper dahil olmak üzere zor durumdaki Alman şirketlerini geçici desteklemek için defalarca yatırım yaptığını hatırlatan Scholz, "Müdahalemiz geçicidir ve potansiyel yatırımların öz kaynak eksikliği nedeniyle başarısızlığa uğramaması için şirketlerin zor zamanların üstesinden gelmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

Alman çelik sektörü, işten çıkarmalar planlıyor

Almanya'nın çelik pazarı, temel ve yapısal değişikliklerin yanında Asya ile rekabet, Rusya- Ukrayna Savaşı sonrası yüksek enerji fiyatları, büyüyemeyen Alman ekonomisi ve yavaşlayan küresel ekonominin baskısı altında bulunuyor.

Öte yandan, Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp'tan 25 Kasım'da yapılan açıklamada, çelik biriminde 2030'a kadar 5 bin kişinin işten çıkarılmasının planlandığı belirtilmişti.

Şirket, buna ek olarak ticari faaliyetlerin satışı veya dış hizmet sağlayıcılara devri yoluyla 6 bin kişinin daha işten çıkarılmasının planlandığını açıklamıştı. Alman çelik şirketi, üretim kapasitesinin 11,5 milyon tondan 8,7 ila 9 milyon ton seviyesine düşürülmesini de öngörüyor. ThyssenKrupp Steel Europe'un 27 bin çalışanı bulunuyor.

Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall, ThyssenKrupp'un planlarına karşı uzun süreli direniş uyarısında bulunmuştu.

Alman hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Almanya'nın kilit silah sanayisinin ihtiyaç duyduğu çeliğin tedarikinde sorun yaşanmaması için de çalışmalar yürütüyor.

Bu arada, Almanya'nın çelik üreten eyaletleri ve endüstri birlikleri, "Ulusal Çelik Eylem Planı" hazırlayarak federal hükümeti rekabetçi enerji fiyatları için önlem alma, hidrojen ekonomisini hızlandırma ve iklim nötrlüğüne geçişte endüstriyi desteklemek amacıyla kamu alımları tarafından yönlendirilen yeşil öncü pazarlar oluşturma çağrısı yapmıştı.

Ulusal Çelik Eylem Planı'nda Almanya'nın çelik endüstrisinin düşük karbonlu çeliğe olan zayıf talep, diğer ülkelere göre nispeten "yüksek elektrik fiyatları ve uluslararası rekabet" nedeniyle bazı durumlarda varoluşsal zorluklarla karşı karşıya bulunduğu ifade edilmişti.

Öte yandan, Scholz, geçen ay üç partili koalisyonun çökmesinin ardından siyasi hayatta kalma mücadelesi verirken partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD), şubat ayında yapılacak erken seçimlerle ilgili anketlerde şu anda üçüncü sırada yer alıyor.