Scholz, Suriyelilere Destek Mesajı Verdi

Güncel

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, özgür, adil ve güvenli Suriye için umut dolu tüm Suriyelilerin yanında olduklarını söyledi.

Şansölye Scholz, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili Başbakanlık'ta yaptığı açıklamada, "Suriye halkı son yıllarda (Beşşar) Esed yönetimi altında büyük acılar çekmiştir. Bugün, özgür, adil ve güvenli Suriye için umut dolu tüm Suriyelilerin yanındayız." dedi.

Esed'in 10 yılı aşkın süredir kendi halkına acımasızca ve şiddetle baskı uyguladığını kaydeden Scholz, Suriye'de insanların çoğunun umudunun yanında endişelerinin de olduğunu söyledi.

Scholz, "Şimdi ne olacağını merak ediyorlar. Ne de olsa direnişçiler arasında radikal ve aşırılık yanlısı güçler de var. Şu anda önemli olan Suriye'nin bir an önce kanun ve düzen içinde yaşayabilmesi ve orada kanun ve düzenin tesis edilmesi." diye konuştu.

Tüm dini cemaatler, etnik gruplar ve azınlıkların korunması gerektiğini vurgulayan Scholz, bütün Suriyelilere onurlu şekilde yaşama ve kendi kaderlerini tayin etme fırsatı verilmesi gerektiğini belirtti.

Scholz, "Bir sonraki Suriye hükümetini bu şekilde değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin hayati öneme sahip olduğuna dikkati çeken Scholz, şunları kaydetti:

"Hiçbir ülke diğerinin arka bahçesi değildir, üçüncü tarafların gayrimeşru müdahaleleri sona ermeli ve Suriye komşularıyla barış içinde yaşamalıdır. Kapsamlı ulusal diyalog, düzenli ve barışçıl geçiş süreci ve nihayetinde Suriye'deki çatışmaya siyasi çözüm bulunması mümkündür. Almanya, uluslararası ortaklarıyla birlikte ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları temelinde buna katkıda bulunacaktır."