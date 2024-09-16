Scholz ve Tokayev Ekonomik İşbirliğini Güçlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Scholz ve Tokayev Ekonomik İşbirliğini Güçlendirdi

Scholz ve Tokayev Ekonomik İşbirliğini Güçlendirdi

Almanya ve Kazakistan, ekonomik ilişkileri geliştirmek için önemli mutabakatlar imzaladı.

16.09.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmesinde tüm alanlarda ekonomik işbirliğini geliştirmek istediklerini bildirdi.

Tokayev ve Scholz, Astana'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'daki baş başa görüşmelerin ardından heyetler arası genişletilmiş toplantıda bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkesinde ilk kez resmi temaslarda bulunan Başbakan Scholz'un ziyaretinin özel önemine vurgu yaptı.

Tokayev, bu ziyaretin Kazakistan ile Almanya arasındaki çok taraflı işbirliğini yeni bir seviyeye taşıyacağına işaret ederek, "Baş başa yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik olasılıkları değerlendirdik. Özellikle ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında entegrasyonun derinleştirilmesini ele aldık." dedi.

Almanya'nın ana ticaret ortaklarından biri olduğuna işaret eden Tokayev, bu yılın 7 ayında karşılıklı ticaret hacminin 2,3 milyar doları bulduğunu ve 2005'ten beri Almanya'nın Kazakistan'a yaptığı doğrudan yatırım payının ise 6,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Olaf Scholz da ekonomik ilişkilerin koşullarını iyileştirmek, Kazakistan'a doğrudan yatırım yapmak ve karşılıklı ticaret olanaklarını genişletmek için çalışacaklarını belirterek, "Enerji alanında işbirliğimizin giderek ilerlemesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Diğer tüm alanlarda ekonomik işbirliğini geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Scholz, ayrıca karşı karşıya oldukları uluslararası zorluklarla ilgili de görüş alışverişinde bulunmalarının memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.

Genişletilmiş toplantıda taraflar, enerji, yeşil dönüşüm, madencilik, ulaştırma ve lojistik, iklim koruma, çevre ve tarım alanlarında karşılıklı yarar sağlayan ticari ve ekonomi işbirliğinin kurulması konusunda mutabık kaldı.

Tokayev ve Scholz, görüşmelerin ardından Kazakistan ile Almanya arasında işbirliğine ilişkin Ortak Bildiri'yi imzaladı.

Bunun yanı sıra iki ülke hükümetlerince merkez bankaları arasında teknik konularda işbirliği mutabakat zaptı, Doğu Kazakistan Teknik Üniversitesi'nde Kazak-Alman Bilim ve Teknoloji Enstitüsünün kurulmasına yönelik niyet bildirisi ile Kazak-Alman okulunun kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı da imzalandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Olaf Scholz, Kazakistan, Diplomasi, Teknoloji, Politika, Almanya, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Scholz ve Tokayev Ekonomik İşbirliğini Güçlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
08:43 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın Kızım biliyor, dayanamıyor Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor
08:22 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
08:21 THY uçağını karıştıran maganda “Benim 10 fabrikam var“ deyip kabin ekibine küfürler savurdu THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu
08:01 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 20:56:59. #1.13#
SON DAKİKA: Scholz ve Tokayev Ekonomik İşbirliğini Güçlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement