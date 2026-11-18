ABD'de İsrail'e desteğiyle bilinen Demokrat Senatör Chuck Schumer, Senato Çoğunluk Liderliği için Demokrat Senatör Chris Van Hollen'a karşı yürüttüğü yarışı kazanmasını sağlayacak desteğe sahip olduğunu söyledi.

The Hill gazetesinin haberine göre Schumer, Demokrat senatörlerle öğle yemeği toplantısının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Senato Çoğunluk Liderliği için Van Hollen'a karşı yürüttüğü yarışta yeterli oya sahip olduğunu söyleyen Schumer, "Bir sonraki liderin ben olacağımdan eminim. Gerekli oylara sahibim. Hepimiz kolları sıvayarak yaşam maliyetlerini düşürmeye ve yolsuzluğa son vermeye odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Van Hollen'ın adaylığının yanı sıra bağımsız Senatör Bernie Sanders ile Demokrat Senatör Jeff Merkley'nin de aralarında bulunduğu bazı isimlerin rakibine destek vermesinin, liderliğindeki eksiklikleri gösterip göstermediği sorulan Schumer, Demokrat senatörler arasında görüş ayrılığı bulunmadığını ve birlik içinde olunduğunu belirtti.

ABD'li Demokrat Senatör Van Hollen, Senato Azınlık Lideri Schumer'a karşı Senato Çoğunluk Liderliği için aday olacağını açıklamıştı.

"Çoğunluk Lideri" pozisyonu

ABD'de 3 Kasım'da yapılan seçimlerde, Demokratlar hem Senatoda hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanmıştı.

"Çoğunluk Lideri" (Majority Leader) şeklinde tanımlanan pozisyon, Senatoda en fazla sandalyeye sahip olan siyasi partinin üyeleri tarafından seçiliyor.

Bu pozisyon, partinin Senatoda izlediği stratejileri ve ele aldığı yasama gündemini yöneten en üst düzey "siyasi sözcü" olarak tanımlanıyor.