Schumer'dan Trump'a İran Saldırı Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Schumer'dan Trump'a İran Saldırı Eleştirisi

12.03.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Schumer, Trump'ı İran'a yönelik çelişkili saldırı açıklamaları nedeniyle eleştirerek şeffaflık istedi.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, Orta Doğu'da İran'a karşı düzenlenen saldırılara yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ı "çelişkili açıklamalar" yapmakla suçladı.

Schumer, Senatoda yaptığı konuşmada, İran'a karşı düzenlenen saldırıda 28 Şubat'tan beri 8 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini ve 8'i ağır 140 Amerikan askerinin yaralandığını anımsattı.

ABD ile İsrail'in, 28 Şubat'ta Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıya yönelik Schumer, "İlk raporda, bunun ABD operasyonlarının sonucu olabileceği öne sürülmüştü." diyerek, sivillerin öldürülmesine yönelik tam, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma düzenlenmesini istedi.

Schumer, saldırılarda askeri kayıplar ve ülke içi ekonomik endişeler doğrultusunda birçok Amerikalının çatışmanın amacını sorguladığını aktararak, "Tüm bu değişim, tüm bu kaos, artan benzin fiyatları, yükselen kayıplar, artan düşmanlıklar arasında Amerikalılar çok basit bir soru soruyor. Neden? Amerika neden savaşta? Amerikalılar kesinlikle savaş istemiyor. Amerikalılar bunu istemedi." ifadelerini kullandı.

"Çelişkili açıklamalar" eleştirisi"

Trump'ı, İran'a karşı saldırılara yönelik "çelişkili açıklamalar yapmakla" suçlayan Schumer, şunları kaydetti:

"(Saldırılarda hedeflenen) Önce rejim değişikliğiydi, sonra İran'ın nükleer programıyla ilgiliydi, sonra İran donanmasından kurtulmak içindi, sonra tekrar rejim değişikliği, sonra da savunma amaçlı olduğunu söylüyorlar. Kime sorarsanız sorun, 'ya savaşın sonuna yaklaşıyoruz ya da daha yeni başlıyoruz' diyorlar. Donald Trump'a savaşın sonunda mı yoksa başında mı olduğumuzu sorarsanız, 'her ikisi de' diyor. Bu çılgınlık durmalı."

Schumer, Senatonun, savaşın stratejisi ve hedefleri hakkında ABD yönetiminden üst düzey yetkilileri sorgulamak için kamuya açık oturumlar düzenlemesi gerektiğini belirterek, "Amerikan halkı cevapları hak ediyor." diye konuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Schumer'dan Trump'a İran Saldırı Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
İran’dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni On binler akın etti İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti
Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı’dan haber var Ailesi konuştu Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı'dan haber var! Ailesi konuştu
Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet’e akın edecek Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Yolun sonu 4 ünlü telefon artık tarih oluyor Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
10:29
İBB davasında 4. gün Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu’ndan sert tepki
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı Dubai’de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 11:31:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Schumer'dan Trump'a İran Saldırı Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.