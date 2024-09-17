Schumer: Kongre, Gizli Servise Destek Vermeli

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ABD'de Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Kongrenin, ABD Gizli Servisinin işini yapması için ihtiyaç duyduğu kaynakları temin etmesi gerektiğini söyledi.

Senatör Schumer, eski Başkan Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın ardından ABD Senatosunda açıklamalarda bulundu.

ABD'de siyasi şiddete yer olmadığını belirten Schumer, kimse zarar görmeden hızlıca hareket ettiği için Gizli Servise teşekkür etti.

Schumer, böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini vurgulayarak, Kongrenin, Gizli Servisin işini yapması için ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Senatör Schumer, Gizli Servisin daha fazla kaynağa ihtiyaç duyması halinde, "muhtemelen" gelecek bütçe anlaşmasında bunu sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Olay

Eski Başkan Trump'ın 15 Eylül akşamı Florida'da bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyulmuş, ardından da kendisinin güvende olduğu bildirilmişti.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye ateş açtığı belirtilmişti.

Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.

FBI, olayı "oldukça ciddi" olarak nitelemişti.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yarayla kurtulmuştu.