ABD'de Demokrat Senatör Chuck Schumer, çip üreticisi Nvidia'nın Jensen Huang'ı yeniden CEO'luk görevine getirmesini eleştirerek ABD Başkanı Donald Trump'ı maddi çıkarlarını "ulusal güvenliğin" önüne koymakla suçladı.

Schumer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Huang'ın casusluk iddialarına konu olan ilişkisini izleyen gelişmelerin ardından CEO görevine geri getirilmesine tepki gösterdi.

"Trump, şahsi maddi çıkarlarını ve milyarder dostlarının ihtiyaçlarını ulusal güvenliğin önüne koyuyor." ifadelerini kullanan Schumer, ABD Başkanı'nın Cumhuriyetçilerin yenildiği ara seçimlerden hiçbir ders çıkarmadığını ifade etti.

Schumer, Demokratların Trump yönetimi, Jensen Huang ve diğer Nvidia yöneticileri de dahil olmak üzere maddi kazanç uğruna ulusal güvenliği tehlikeye atan kişilerin usulsüzlüklerini soruşturmak için "elindeki tüm gücü" kullanacağını belirtti.

Açıklamasında Schumer, "Ayrıca en güçlü teknolojimizin Çin ordusuna ve diğer hasımlarımıza sevkiyatının önünü kesmeyi amaçlayan politikaları ilerletmeye devam etmek için iki parti temelinde işbirliği yapacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Demokrat Senatör Chuck Schumer'ın Senato Çoğunluk Lideri olması halinde kendisiyle çalışmasının "çok zor" olacağını belirtmişti.

Huang 12 Kasım'da istifa etmişti

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

Uluslararası basında yer alan haberlerde Huang'ın şirkette kendisine bağlı bir yöneticiyle de evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Şirket 12 Kasım'da Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurmuştu.

Nvidia, bugün Huang'ı şirketin başkanlığına ve üst yöneticilik görevine yeniden getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia Yönetim Kurulu ile görüştüğünü ve Jensen Huang'ı yeniden CEO görevine getirmelerine ikna ettiğini söylemişti.