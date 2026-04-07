SCÜ'den İsrail'e İdam Ceza Yasası Tepkisi

07.04.2026 12:31
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), İsrail'in Filistinli esirlere uygulanması öngörülen idam cezası yasasını kınadı.

SCÜ'den yapılan açıklamada, İsrail Parlamentosu tarafından Filistin halkına yönelik idam cezasını öngören yasal düzenlemenin, insanlık onuru, temel hak ve özgürlükler ile evrensel hukuk ilkeleriyle bağdaşmayan bir gelişme olduğu belirtildi.

Adaletin zedelendiği ve vicdanların sessizliğe zorlandığı bir ortamda bu tür ihlaller karşısında sessiz kalmanın insanlık adına telafisi güç sonuçlar doğuracağı vurgulanan açıklamada, "İnsan onurunu korumayı amaçlayan hukuk düzeninin ayrımcılığı meşrulaştıran uygulamalarla anılması kabul edilemez. Yaşam hakkı hiçbir koşul, kimlik, inanç ya da siyasi gerekçeyle sınırlandırılamayacak kadar temel, devredilemez ve dokunulmazdır." ifadesine yer verildi.

Kutsal mekanlara yönelik kısıtlamalar ile ibadet hakkının engellenmesinin din ve vicdan özgürlüğünün açık ihlali niteliğinde olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür uygulamalar uluslararası hukukun temel ilkeleriyle ve evrensel değerlerle bağdaşmamaktadır. Üniversitelerin yalnızca bilimsel üretimin değil, aynı zamanda insan haklarını, barışı ve evrensel değerleri savunmanın da sorumluluğunu taşıyan kurumlar olduğunun bilinciyle uluslararası toplumu, hukukun üstünlüğünü güçlendirmeye, yaşam hakkını kararlılıkla savunmaya ve kalıcı barışın tesisi için somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak insan onurunu, adaleti, eşitliği ve barışı esas alan evrensel değerleri savunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi, ayrımcılığı ve şiddeti meşrulaştıran her türlü yaklaşımın karşısında durduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

