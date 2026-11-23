Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), "Gıda Ambalajlarının İki Yüzü: Gıdaların Korunması, Kimyasal Migrasyon ve Mikroplastik Maruziyeti" adlı semineri gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SCÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen seminere Fakülte Dekanı Prof. Dr. Selma Sabancıoğulları, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Törnük, konuşmasında, gıda ambalajlarının ürünleri oksijen, nem ve mikroorganizmalardan koruyarak raf ömrünü uzattığını ve gıda israfını önlediğini ifade etti.

Plastik materyallerin tamamen masum olmadığını vurgulayan Törnük, temel amaçlarının tüketicileri paniğe sevk etmek değil, bilimsel veriler ışığında farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.

Plastik ambalajlardaki asıl görünmeyen tehlikenin kimyasal göç ve mikroplastik maruziyeti olduğunu kaydeden Törnük, bilimsel araştırmalara göre plastik ambalajlarda 4 bin 283'ten fazla kimyasal maddenin bulunabildiğini ve bunların en az 148'inin insan ve çevre sağlığı açısından endişe verici sınıfta yer aldığını ifade etti.

Törnük, yüksek sıcaklık, yağlı gıdalarla temas ve mekanik aşınmanın bu maddelerin gıdaya geçişini hızlandırdığını vurguladı.

Günlük hayatta maruziyeti azaltmanın yollarına da değinen Törnük, şunları kaydetti:

"Yiyecekleri plastik kaplar yerine cam veya seramik kaplarda ısıtın. Mikrodalgaya uygun olmayan plastikleri kesinlikle kullanmayın. Sıcak içecekler ve paket servis yemekleri için mümkün olduğunca cam, porselen veya paslanmaz çelik tercih edin. Sıcak gıdaları plastikle uzun süre temas ettirmeyin. Bıçak darbeleriyle çizilen ve aşınan plastik kesme tahtalarını vakit kaybetmeden değiştirin. Tek kullanımlık plastik tüketimini azaltın ve ambalajları üretim amaçları dışında tekrar kullanmayın."