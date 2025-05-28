SDG Heyeti 30 Mayıs'ta Şam'a Gidiyor - Son Dakika
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SDG Heyeti 30 Mayıs'ta Şam'a Gidiyor

28.05.2025 14:37
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SDG ile Suriye yönetimi arasında varılan anlaşma sonrası heyet, kuzeydoğu Suriye'yi temsil edecek.

(ANKARA) – Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Lideri Mazlum Abdi ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında mart ayında imzalanan anlaşma kapsamında SDG kontrolündeki kuzeydoğu Suriye'yi temsilen oluşturulan bir heyet, 30 Mayıs cuma günü Şam'a gidecek. Ziyaret kapsamında, kuzeydoğu Suriye'deki yönetimin Suriye yönetimine entegrasyonu ve anayasal hakların teminat altına alınmasına ilişkin görüşmeler yapılması bekleniyor.

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Kuzey Demokratik Güçleri'nin üst düzey yöneticisi Ebu Ömer el-İdlibi, "Komite, Cumhurbaşkanı (Şara) ile General Mazlum Abdi arasında varılan ve ulusal istikrarın güçlendirilmesinde dönüm noktası niteliği taşıyan anlaşmanın resmileştirilmesi için 30 Mayıs'ta Şam'a gidiyor" ifadelerini kullandı. El-İdlibi, görüşmelerin "kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çözüme" kapı aralamasını umut ettiklerini belirtti.

Söz konusu ziyaret, mart ayında Şam'da SDG lideri ve Suriye Cumhurbaşkanı arasında imzalanan anlaşmanın ardından gerçekleşen ilk üst düzey temas niteliği taşıyor. Anlaşmada, Suriye'nin kuzeydoğusunda fiili özerklikle yönetilen bölgelerin yeni geçici yönetime entegre edilmesi, tüm Suriyelilerin temsil hakkının tanınması, ülke genelinde ateşkes ilan edilmesi ve yerinden edilen sivillerin evlerine dönmesine imkan tanınması yönünde taahhütlerde bulunulmuştu.

Anlaşmanın imzalanmasından bir ay sonra Şam'dan bir heyet Mazlum Abdi'yi ziyaret etti. Bu görüşmenin ardından SDG, kuzeydoğu Suriye'nin farklı bölgelerini temsil eden beş kişilik bir heyetin Şam'a giderek müzakerelere devam edeceğini duyurmuştu.

Öte yandan, bölgedeki Kürt siyasi parti ve oluşumlarının, taleplerini Şam'a resmen iletmek üzere ortak bir komite kurmak için görüşmeler yürütüyor. Bu girişim, geçen ay Kamışlı'da düzenlenen tarihi Kürt Ulusal konferansının ardından ortaya çıkmıştı.

Şam yönetimi söz konusu konferansı ayrılıkçı bir hamle olarak nitelendirerek kınamıştı. Ancak Mazlum Abdi, konferans sırasında yaptığı açıklamada amacın Suriye'yi bölmek değil, güçlendirmek olduğunu savunmuştu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 10 Mart'ta SDG ile varılan anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Kürt toplumu Suriye devletinin yerli ve ayrılmaz bir parçasıdır; bu toplumun vatandaşlık hakkı ve anayasal tüm hakları güvence altındadır" demişti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel SDG Heyeti 30 Mayıs'ta Şam'a Gidiyor - Son Dakika

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