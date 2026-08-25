SDG\'nin Suriye\'ye Entegrasyonu Tarihi Bir Adım

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, SDG'nin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonuna ilişkin süreci "tarihi" olarak nitelendirerek, "Gerçek entegrasyon budur. Tek ordu, tek hükümet, tek devlet" dedi.

Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu planı kapsamında Suriye'de ulusal bütünleşmeye yönelik yeni bir aşamaya geçildiğini belirtti.

Trump'ın liderliğinin SDG'nin Suriye devlet kurumlarına "düzenli entegrasyonu" için yol açtığını savunan Barrack, geçmişteki ayrılıkların kalıcı bir ortaklığa dönüştürülmesinin ve Suriyelilerin ortak geleceklerini birlikte şekillendirmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Barrack, Kürtçenin eğitimde tanınmasının yanı sıra Mazlum Abdi ve İlham Ahmed'e Suriye hükümeti içerisinde "etkin roller" verilmesinin öngörüldüğünü belirterek, bunun Kürt ortaklarının geçmişteki katkılarına ve fedakarlıklarına karşılık geldiğini söyledi.

Entegrasyonun "kazananlar ve kaybedenler" üzerinden yürütülmemesi gerektiğini vurgulayan Barrack, farklı görüşlere sahip eski tarafların diplomatik çözüm etrafında buluşarak Suriye'nin egemenliğini güçlendirmesinin önemine dikkat çekti.

Barrack, açıklamasını, "Tek ordu, tek hükümet, tek devlet" sözleriyle tamamladı.