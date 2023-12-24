 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
SDÜ İletişim Fakültesi öğrencileri Çukur Köyü Ortaokulu'na destek oldu - Son Dakika
Üye Girişi

SDÜ İletişim Fakültesi öğrencileri Çukur Köyü Ortaokulu'na destek oldu

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, hayırseverlerin desteğiyle Çukur Köyü Ortaokulu'nun eksiklerini tamamladı. Üniversite öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Okulun ihtiyaçlarını tespit eden gençler, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinden destek alarak öğrencilerin sanat ve spor malzemelerini temin etti. Proje yürütücüsü İrem Eroğul, hayırseverlerle ihtiyaç sahibi insanlar arasında köprü kurduklarını belirtti ve köy okullarında eğitim gören çocukların daha iyi ortamlarda yetişebilmeleri amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını ifade etti. Proje, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da desteklenmektedir.

SDÜ İletişim Fakültesi öğrencileri Çukur Köyü Ortaokulu\'na destek oldu
24.12.2023 - 19:23,
Abone Ol

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İletişim Fakültesi öğrencilerinden bir grup, hayırseverlerin desteğiyle Çukur Köyü Ortaokulu'nun eksiklerini tamamladı.

Üniversite öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında geçen hafta okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Okulun ihtiyaçlarını tespit eden üniversiteli gençler, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinden destek alarak küçük öğrencilerin sanat ve spor alanındaki malzemelerini temin etti.

Proje yürütücüsü İrem Eroğul, gazetecilere, hayırseverlerle ihtiyaç sahibi insanlar arasında köprü kurduklarını söyledi.

Köy okullarında eğitim gören çocukların daha iyi ortamlarda yetişebilmeleri amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını dile getiren Eroğul, "Onlara dokunarak, hayallerine bir nebze de olsa ışık olmak istedik." dedi.

Eroğul, projeye, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de destek verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Isparta, Spor, Sanat, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SDÜ İletişim Fakültesi öğrencileri Çukur Köyü Ortaokulu'na destek oldu - Son Dakika


20:02
Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey var Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey var
19:29
Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:03
Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
18:47
Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22
Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21
İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği
18:16
ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi? ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?
17:13
Canlı anlatım! Derbide tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Derbide tempo bir an olsun düşmüyor

Son Dakika
20:02 Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey var
19:29 Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:03 Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
18:47 Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22 Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21 İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği
18:16 ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?
17:13 Canlı anlatım! Derbide tempo bir an olsun düşmüyor
17:04 Özgür Özel'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor
16:36 DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 20:41:41. #1.12#
SON DAKİKA: SDÜ İletişim Fakültesi öğrencileri Çukur Köyü Ortaokulu'na destek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement