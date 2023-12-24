SDÜ İletişim Fakültesi öğrencileri Çukur Köyü Ortaokulu\'na destek oldu

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İletişim Fakültesi öğrencilerinden bir grup, hayırseverlerin desteğiyle Çukur Köyü Ortaokulu'nun eksiklerini tamamladı.

Üniversite öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında geçen hafta okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Okulun ihtiyaçlarını tespit eden üniversiteli gençler, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinden destek alarak küçük öğrencilerin sanat ve spor alanındaki malzemelerini temin etti.

Proje yürütücüsü İrem Eroğul, gazetecilere, hayırseverlerle ihtiyaç sahibi insanlar arasında köprü kurduklarını söyledi.

Köy okullarında eğitim gören çocukların daha iyi ortamlarda yetişebilmeleri amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını dile getiren Eroğul, "Onlara dokunarak, hayallerine bir nebze de olsa ışık olmak istedik." dedi.

Eroğul, projeye, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de destek verdiğini kaydetti.