Sean Duffy, ABD Ulaştırma Bakanı Oldu

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulaştırma Bakanlığına aday gösterdiği eski Wisconsin Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Sean Duffy, Senato'da yapılan oylamada onay aldı.
Duffy, oylama sonucu ABD'nin 20'nci Ulaştırma Bakanı oldu.
Eski Wisconsin Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi, Senatodaki oylamada 22'ye karşı 77 "evet" oyuyla Ulaştırma Bakanı olarak onaylandı.
Kariyerine Wisconsin Bölge Savcısı olarak başlayan Duffy, daha sonra Wisconsin'in 7. Kongre Bölgesi için ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilmişti.
Yeni Ulaştırma Bakanı Duffy, evli ve 9 çocuk babası.
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