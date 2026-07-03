Sebastiya İçin Acil UNESCO Çağrısı - Son Dakika
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Sebastiya İçin Acil UNESCO Çağrısı

03.07.2026 22:59
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Filistin Bakanı Şahin, Sebastiya'nın 'Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alınmasını istedi.

Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Sebastiya beldesinin, İsrail'in artan ihlalleri nedeniyle acilen 'Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alınması için Arap ülkelerine ortak çabaları yoğunlaştırmaları çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şahin, Paris'teki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) merkezine gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyareti sırasında Sebastiya'nın 'Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alınmasına yönelik UNESCO organları ve üye ülkeler nezdinde uluslararası destek sağlanması amacıyla örgüt yetkilileri ve bölgesel grup başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Şahin ayrıca, ziyaretin sonunda, UNESCO İcra Konseyi Başkanı ve Katar'ın UNESCO Daimi Temsilcisi Nasır bin Hamed el-Hinzab ile de bir araya geldi.

Filistinli Bakan, Hinzab ile görüşmesinde, İsrail'in Filistin kültürel mirasına, eğitim sistemine ve gazetecilere yönelik ihlalleri sürerken, konseyin Filistin'le ilgili kararlarının uygulanmasının takibindeki rolünün güçlendirilmesi konusunu ele aldı.

Bakan Şahin, Sebastiya'nın İsrail güçlerinin artan saldırı, ihlal ve tehditlerine maruz kaldığını belirtti.

İsrail'in söz konusu ihlallerinin uluslararası hukuk ile UNESCO kararlarını ihlal ettiğini vurgulayan Şahin, bunun İsrail açısından hukuki sorumluluk doğurduğunu ve cezasızlık politikasına son verilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Şahin ayrıca, devam eden saldırı ve ihlallerin belgelenmesi amacıyla izleme ve takip mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

İsrail ordusu, 29 Haziran Pazartesi günü Filistin nezdinde akredite büyükelçiler, başkonsoloslar ve diplomatik temsilcilerden oluşan bir heyetin ziyareti sırasında, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler eşliğinde Sebastiya beldesindeki arkeolojik alana baskın düzenlemişti.

Filistin tarafında, İsrail Meclisinin Batı Şeria'daki arkeolojik alanların denetimini İsrail makamlarına devretmeyi öngören yasa tasarısını ilk okumada kabul etmesinin ardından endişeler arttı. Filistinliler, söz konusu düzenlemeyi ilhak politikalarının ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki tarihi miras alanları üzerindeki kontrolü artırma girişimlerinin bir parçası olarak değerlendiriyor.

Filistin'in en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Sebastiya'nın tarihi binlerce yıl öncesine uzanıyor. Kenan, Roma, Bizans, Fenike ve İslam medeniyetlerine ev sahipliği yapan beldedeki arkeolojik alan, Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 4 bin 777 dönümlük bir alanı kapsıyor.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisinin 31 Aralık 2025 tarihli verilerine göre İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki 325 tarihi ve kültürel miras alanından yaklaşık 208'ini tahrip etti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kültür Sanat, Orta Doğu, Filistin, Unesco, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sebastiya İçin Acil UNESCO Çağrısı - Son Dakika

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