Şebinkarahisar\'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde motosikletin devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Eğribel Tüneli'nde Dereli yönüne giden Erdem Çatal (40) idaresindeki 06 CKJ 743 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan yolcu Gökhan Tiryaki (34) ise kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.